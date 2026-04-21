Un but, un raté : Cristiano Ronaldo en demi-teinte malgré la large victoire d'Al-Nassr contre Al-Wasl (4-0)

Al-Nassr s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions de l’AFC 2 en écrasant Al-Wasl 4-0, dimanche 19 avril 2026, au stade Zabeel de Dubaï. Cristiano Ronaldo a ouvert le score dès la 11e minute, avant de gâcher une occasion nette en seconde période qui a alimenté les débats sur les réseaux sociaux.

Ronaldo ouvre le score, Al-Nassr prend le large

Le capitaine portugais d’Al-Nassr a converti un centre de Nawaf Al-Bushayl pour inscrire le 970e but de sa carrière. Iñigo Martínez a doublé la mise à la 24e minute sur une passe décisive de João Félix, avant qu’Abdulelah Al-Amrin’enfonce le clou deux minutes plus tard. Sadio Mané a conclu la démonstration à la 80e minute. Ronaldo a cédé sa place à Abdullah Al-Hamdan à la 67e minute, après 24 touches de balle et trois tentatives au but.

La tête manquée relance le débat sur le déclin

En deuxième mi-temps, Ronaldo s’est retrouvé seul dans la surface sur un centre de Marcelo Brozovic, but grand ouvert. Sa reprise de la tête a terminé largement au-dessus de la barre. L’occasion, aussi franche qu’inexploitée, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux, où des supporters ont évoqué un déclin du joueur de 41 ans dans le jeu aérien. Selon les données disponibles, seulement trois de ses 26 réalisations cette saison toutes compétitions confondues sont intervenues de la tête — un ratio inhabituel pour un attaquant longtemps réputé pour sa puissance aérienne. Le raté survient alors que les tribunes d’Al-Wasl avaient entonné des chants en faveur de Lionel Messi, auxquels Ronaldo avait répondu par deux gestes de défi immédiatement relayés en ligne.

Publicité

Cap sur les demi-finales

La qualification d’Al-Nassr ne dissipe pas les questions sur la forme individuelle de son capitaine, mais consolide la dynamique collective du club saoudien, auteur de 17 victoires consécutives toutes compétitions confondues selon Goal.com. En Saudi Pro League, Al-Nassr occupe la tête du classement avec 76 points, six longueurs devant Al-Hilal, à six journées de la fin. En demi-finale de la Ligue des champions de l’AFC 2, Al-Nassr affrontera Al-Ahli SC du Qatar, dont la date reste à confirmer par l’AFC.