Cybercriminalité: explosion des pertes en 2025, deux pays africains dans le top 20 des plaintes du FBI

Les pertes liées à la cybercriminalité ont atteint un niveau inédit en 2025, dépassant les 20,8 milliards de dollars, selon le rapport annuel publié par le Federal Bureau of Investigation (FBI) à travers son Internet Crime Complaint Center (IC3). L’agence fédérale américaine indique également avoir enregistré plus d’un million de plaintes sur l’année.

Dans ce document, le FBI précise que 1 008 597 plaintes ont été recensées en 2025, pour un total de 20,877 milliards de dollars de pertes déclarées, soit une hausse de 26 % par rapport à l’année précédente . Ces données proviennent des signalements transmis à l’IC3, la plateforme officielle de réception des plaintes liées aux crimes numériques.

Une progression marquée des pertes en un an

Le niveau atteint en 2025 confirme une accélération déjà observée l’année précédente. En 2024, le FBI faisait état de pertes dépassant les 16 milliards de dollars pour plusieurs centaines de milliers de plaintes, selon son rapport annuel précédent. La comparaison met en évidence une augmentation rapide des montants déclarés, illustrée par les données cumulées de l’IC3 sur plusieurs années.

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Le rapport souligne que les fraudes liées aux investissements restent la principale source de pertes financières. À elles seules, elles représentent plus de 8,6 milliards de dollars, devant les compromissions d’emails professionnels et les escroqueries liées au support technique . Les fraudes utilisant les cryptomonnaies occupent également une place importante, avec des montants particulièrement élevés.

Le Nigeria et l’Afrique du Sud présents dans les données internationales

Le document du FBI mentionne par ailleurs plusieurs pays dans ses statistiques internationales. L’IC3 indique avoir reçu des plaintes provenant de plus de 200 pays en 2025, représentant près de 1,6 milliard de dollars de pertes sur le total global .

Parmi les pays étrangers figurant dans les données, le Nigeria et l’Afrique du Sud apparaissent dans la liste des vingt principaux pays liés aux plaintes enregistrées. Le rapport précise qu’en 2025, 1 219 plaintes ont été associées au Nigeria et 1 532 à l’Afrique du Sud . Ces chiffres correspondent aux signalements reçus par l’IC3 et ne constituent pas, en eux-mêmes, une attribution directe de responsabilité.

Des escroqueries numériques de plus en plus structurées

Le FBI indique que la majorité des pertes provient de fraudes dites « cyber-enabled », c’est-à-dire utilisant Internet ou des outils numériques pour tromper les victimes. Ces pratiques représentent environ 85 % des pertes totales enregistrées en 2025 .

L’agence met également en avant l’évolution des méthodes employées, notamment l’utilisation accrue des cryptomonnaies et l’organisation de réseaux structurés capables d’opérer à grande échelle. Les plaintes liées au phishing, à l’extorsion ou encore à l’usurpation d’identité figurent parmi les plus fréquentes.

Le FBI invite les particuliers et les entreprises à signaler rapidement toute tentative de fraude via la plateforme IC3, condition jugée essentielle pour permettre aux autorités de tenter de bloquer les flux financiers et limiter les pertes.