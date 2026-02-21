Afrique : Top 5 des pays les mieux gouvernés en 2026

Le Cap-Vert domine. Avec un score de 74,0 sur 100 et une 29e place mondiale, l’archipel atlantique écrase la concurrence africaine dans le dernier classement international de gouvernance 2026, qui révèle des avancées démocratiques réelles mais une corruption tenace qui ronge les fondations institutionnelles du continent.

Des îles au sommet, un continent en mouvement

Vingt-neuvième mondial. Le Cap-Vert s’installe seul en tête du classement africain, loin devant ses poursuivants précise Business Insider Africa. Droits politiques à 95,2, liberté de la presse à 77,6 — les chiffres parlent d’eux-mêmes. L’archipel de dix îles, 600 000 habitants, impose sa loi à des nations bien plus grandes et bien plus riches.

Derrière lui, Maurice (68,4 points, 37e mondial) et la Namibie (65,0, 42e) complètent un podium dominé par de petits États insulaires ou à faible densité. L’Afrique du Sud (62,3) et le Botswana (61,1) ferment ce top 5, portés par des libertés civiles solides mais handicapés par des scores de lutte anticorruption alarmants.

Sur l’ensemble du continent, les droits politiques et la liberté de la presse progressent régulièrement depuis plusieurs années. Une ouverture démocratique mesurable, que ce classement 2026 confirme chiffres à l’appui.

La corruption, plafond de verre du continent

Même parmi les meilleurs, le contrôle de la corruption reste le maillon faible. Maurice affiche 46,1. L’Afrique du Sud chute à 36,8. Le Botswana, pourtant réputé pour sa stabilité administrative, plafonne à 59,2 — son meilleur argument, mais insuffisant pour masquer les failles systémiques qui freinent la région.

Seul le Cap-Vert résiste avec un score de 64,5 en lutte anticorruption, supérieur à la majorité de ses voisins. Faiblesse de l’état de droit et corruption persistante continuent de limiter la performance globale d’une grande partie du continent, selon les données du classement.

Le prochain indice Ibrahim de la Gouvernance Africaine, attendu dans le courant de 2026, permettra de mesurer si cette dynamique se consolide ou marque le pas.

CLASSEMENT — Top 5 des pays africains les mieux gouvernés (2026)