Décès de « Tonton J » au Bénin : une crise évoquée par ses proches

Le comédien béninois Coffi Alexis Adadji, connu du grand public sous le nom de “Tonton J”, est décédé dans la nuit du mercredi 23 avril 2026, à Cotonou, selon des témoignages concordants de ses proches et d’acteurs du secteur culturel. L’artiste aurait succombé à une crise survenue à son domicile, avant son évacuation vers un centre hospitalier.

D’après les informations rapportées par la comédienne Ayoko sur Bip Radio, le comédien ne présentait pas de signes de maladie avant les faits. « Il n’était pas souffrant. Il était même sorti avec son véhicule. Il est rentré, il a pris sa douche, il a mangé. Il a eu une crise, juste une crise. Il s’est allongé dans son canapé. On a pris un véhicule pour l’emmener à l’hôpital. C’est arrivé là-bas qu’on nous dit qu’il est décédé », a-t-elle déclaré.

Une disparition soudaine confirmée par ses pairs

Plusieurs figures du monde culturel béninois ont confirmé le décès dans les heures qui ont suivi. Sur sa page Facebook, l’acteur culturel Claude Balogoun a évoqué une perte brutale pour le milieu artistique. Il précise que l’artiste a été victime d’une crise survenue en quelques minutes.

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Selon ce même témoignage, Coffi Alexis Adadji était membre influent de la troupe « Les Muses du Bénin » et cofondateur de la « Compagnie du Professeur Momby ». Il exerçait également comme enseignant avant son départ à la retraite. Sa présence récente lors d’un événement artistique et de soutien politique témoigne de son activité encore soutenue dans les milieux culturels.

Hommages du secteur culturel béninois

L’Agence de Développement des Arts et de la Culture (ADAC) du Bénin a officiellement réagi à l’annonce du décès à travers une publication. L’institution évoque la disparition d’un artiste ayant marqué durablement la scène humoristique nationale et contribué à la valorisation du patrimoine culturel.

Dans son message, l’ADAC souligne le rôle joué par le comédien dans la transmission artistique et l’animation culturelle. Elle adresse ses condoléances à la famille biologique du défunt, ainsi qu’à ses collaborateurs et à l’ensemble des professionnels du secteur.

La disparition de “Tonton J” intervient alors que le paysage artistique béninois connaît une dynamique de renouvellement, portée notamment par les troupes de théâtre et les productions audiovisuelles locales. Figure identifiée de l’humour populaire, il s’était distingué par des prestations scéniques et télévisuelles qui lui avaient permis de toucher un large public.