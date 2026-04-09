Deux femmes se battent autour du cercueil de l'homme qu'elles aimaient au Mexique (vidéo)

Une veillée funèbre organisée dans une habitation privée de Veracruz, au Mexique, a dégénéré en altercation physique le 5 avril 2026, après que deux femmes présentes ont découvert qu’elles entretenaient toutes deux une relation sentimentale avec le défunt.

Une révélation au pied du cercueil

Selon El Heraldo de México et le média local Turquesa News, l’incident s’est produit alors que l’épouse du défunt, qui organisait la cérémonie, a remarqué qu’une autre femme exprimait une douleur particulièrement intense devant le cercueil. En l’interrogeant sur sa relation avec le défunt, elle aurait appris que cette femme était sa compagne depuis plusieurs années. La confrontation verbale a rapidement évolué en échanges de coups entre les deux femmes, devant les autres personnes présentes.

Un assistant a filmé la scène. La vidéo, mise en ligne dans les heures suivantes, a rapidement circulé sur les réseaux sociaux mexicains avant d’être reprise par des médias internationaux, dont la chaîne russe RT.

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Aucun blessé, aucune interpellation

D’après Turquesa News, l’une des deux femmes a finalement quitté les lieux d’elle-même, ce qui a permis à la veillée de reprendre. Aucune des deux protagonistes n’a subi de blessure nécessitant une prise en charge médicale. Les forces de l’ordre ne sont pas intervenues.

L’identité du défunt n’a pas été rendue publique. Selon TV Azteca Yucatán, les deux femmes ignoraient mutuellement leur existence avant la cérémonie.

La vidéo avait enregistré des dizaines de milliers de vue sur la toile dans les heures suivant sa publication, le 9 avril 2026.