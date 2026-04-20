Economie : un important appui pour le secteur privé béninois et de l’Uemoa

Le paysage économique de l’Afrique de l’Ouest s’apprête à connaître un nouvel élan. Le Fonds africain de développement (FAD) a officiellement approuvé un financement de 1,7 milliard de francs CFA destiné aux huit pays de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). Ce projet stratégique vise à transformer le secteur privé régional en un moteur de croissance au sein de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Ce financement, qui concerne le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo, cible un enjeu majeur : l’intégration régionale. Avec un marché commun de plus de 147 millions d’habitants, l’objectif est de réduire les coûts commerciaux et de diversifier les exportations. Pour les autorités, il s’agit d’aider les économies locales à ne plus être de simples spectatrices, mais des actrices clés du vaste marché continental.

Le programme ne se limite pas à un appui institutionnel. Il prévoit un accompagnement direct pour 80 petites et moyennes entreprises (PME) présentant un fort potentiel à l’export. Ces entreprises bénéficieront de formations intensives sur l’accès aux financements et aux technologies modernes, le respect des normes de qualité internationales et la maîtrise des procédures douanières et d’exportation.

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Une attention particulière est accordée à l’inclusion sociale. Le projet réserve une place prioritaire aux entreprises dirigées par des femmes et des jeunes, afin de garantir que les bénéfices de la ZLECAf soient équitablement répartis.

En renforçant ainsi les capacités productives et en harmonisant les cadres nationaux, la Banque africaine de développement réaffirme son engagement à bâtir un secteur privé compétitif, capable de transformer durablement la structure économique de la sous-région.