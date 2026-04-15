Électricité au Maghreb : l'Algérie mieux lotie en termes de tarifs

La plateforme Attaqa, spécialisée dans l’analyse des marchés énergétiques, a classé le 15 avril les pays proposant les tarifs d’électricité les plus compétitifs au monde. L’Algérie figure parmi les nations les mieux positionnées, tandis que ses voisins maghrébins font face à des coûts plus élevés, reflet des disparités structurelles du secteur régional.

L’Algérie bénéficie de ressources énergétiques domestiques

Selon Attaqa, l’Algérie propose un kilowattheure à 0,041 dollar, ce qui la positionne au 13e rang mondial des pays les plus compétitifs. Cet avantage tarifaire s’explique principalement par des ressources énergétiques domestiques abondantes et un système de production ancré dans l’exploitation du gaz naturel, secteur où le pays dispose d’une capacité établie.

À titre de comparaison, la Libye affiche un tarif encore inférieur, environ 0,008 dollar le kWh, mais cette position résulte d’un régime de subventions massives à la consommation plutôt que d’une réelle compétitivité structurelle. La Tunisie et le Maroc connaissent une situation inverse : davantage dépendants des importations énergétiques, ces deux pays supportent des tarifs substantiellement plus élevés. Absents du classement d’Attaqa, la Tunisie et le Maroc ont des tarifs plus élevés que l’Algérie.

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La transition énergétique africaine en arrière-plan

Ce constat sur les tarifs du Maghreb intervient au moment où l’Afrique joue un rôle croissant dans la transition énergétique mondiale. À l’échelle planétaire, les énergies renouvelables ont dépassé le charbon pour la première fois depuis un siècle en 2025, tandis que la demande d’électricité progresse de 3,6 % annuellement, stimulée notamment par la climatisation et le développement des infrastructures numériques.

Pour le continent africain, l’enjeu demeure crucial : malgré des ressources solaires et hydrauliques considérables, notamment le potentiel hydroélectrique encore largement inexploité, les infrastructures restent fragmentées. Les disparités tarifaires entre pays maghrébins montrent cette réalité : l’accès à des ressources énergétiques locales et peu coûteuses confère un avantage compétitif durable, tandis que la dépendance aux importations expose à une volatilité accrue.