Extradition de Kemi Seba : le Bénin a-t-il envoyé une délégation en Afrique du Sud ?

L’activiste béninois Kemi Seba a été interpellé le 13 avril 2026 en Afrique du Sud. Il faisait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux émis par le Bénin, son pays d’origine. Dès l’annonce de son arrestation, les autorités béninoises ont engagé une procédure d’extradition auprès de Pretoria.
Le gouvernement béninois a transmis une demande officielle aux autorités sud-africaines. Radio France Internationale (RFI) s’appuyant sur une source qu’elle n’a pas révélé avait annoncé que le Bénin a dépêché une délégation sur place. Quelques heures plus tard, la radio a mis à jour son article en précisant qu’une autre source avait démenti l’information.
Deux mandats d’arrêt et une procédure engagée
Les autorités judiciaires béninoises reprochent à Kemi Seba des faits de blanchiment d’argent et d’apologie de crime. Ces accusations ont conduit à l’émission de deux mandats d’arrêt internationaux distincts. D’après RFI, la demande d’extradition a été préparée dans les heures ayant suivi l’interpellation, puis transmise aux juridictions compétentes en Afrique du Sud.
Cette démarche ouvre une phase judiciaire encadrée par le droit sud-africain, qui prévoit l’examen des requêtes d’extradition par les tribunaux. Le processus implique généralement une audience destinée à vérifier la conformité de la demande avec les accords bilatéraux et les normes juridiques en vigueur. Le Bénin et l’Afrique du Sud sont tous deux parties à des instruments internationaux de coopération judiciaire, notamment en matière pénale, ce qui encadre la procédure.
Relations tendues avec le pouvoir béninois
Kemi Seba s’est imposé ces dernières années comme une figure critique du pouvoir en place, dirigé par Patrice Talon depuis 2016. Les tensions se sont accentuées après une première arrestation à Cotonou en septembre 2023, suivie d’une remise en liberté.
La situation s’est ensuite dégradée à partir de 2024. L’activiste avait affirmé détenir des éléments sur une présence militaire française dans le nord du Bénin. Il a également diffusé des contenus exprimant son soutien au putsch manqué du 7 décembre 2025. L’arrestation intervient quelques jours après l’élection présidentielle du 12 avril 2026, remportée par Romuald Wadagni, appelé à succéder à Patrice Talon.
57 réflexions au sujet de “Extradition de Kemi Seba : le Bénin a-t-il envoyé une délégation en Afrique du Sud ?”
Sonagnon disait le 13/07/2023 à 15:55
Mr TATA, confiez moi le Bénin et je le change en 3 ans ou je démissionne !! Un kpakpato sans payééééé!
Mr TATA, permettez-moi de vous dire que je ne me suis pas réfugié en France, j’ai fait le libre choix d’y vivre pour parfaire mon employabilité et ma culture démocratique
Il est dans l’avion direction Cotonou …menottes…
Bravo bravo! un accueil chaleureux pour Tchité et lui
Tout un continent de 30 millions de km2, se laisse berner par cette petite France qui ne fait même pas 4 fois la taille du Bénin.
Inadmissible, inacceptable.
Tchité pourquoi tu viens faire des commentaire sur une information de RFI…RFI que tu critiquais la semaine passée comme média pas du tout connu
À aziz mon contradicteur, il faut reconnaître une qualité: son cerveau et donc ses posts ne sont pas guidés par les ressources publiques qu’il gagne ou perd, contrairement aux verges plombier et autres. Quand sa volatilité psychologique et émotionnelle s’estompe momentanement, il dit de bonnes choses.
Paysan vous êtes très bon, je vous l’ai toujours dit et vous le dirai toujours.
Le com bat en Afrique.. et pour son émanc ipation est mené par des gens qui parlent pas..et agissent
On ne les voit jamais dans les rése aux soc iaux..à la recherche de visib ilité pour combler..leurs insuffi sances de nais sance
Bizarr ement..ce sont des desco larises..des ill ettrés analpha bètes..qui nous saoulent avec des concepts..juste pour se prendre pour des hé ros..qui n ont jamais posé un acte..concret..
Ke mi se ba..incap able de suivre..un parcours scolaire se prend..pour un influ enceur
Il peut influe ncer..que des cré tins..comme lui..
Voc iférer..postulats..dis je..mauva ise lec ture..des luttes..des lum umba..san kara..et autres
La suite
Que peut on tirer..de positif..d un peuple d ig nares..qui est plus adep tes des fétic hes..des ine pties ..à dormir debout
Comment croire.. en des gens matérie llement..pau vres..avec des gueu les.de saou lards..indig ents..qui vous proposent des astu ces pour devenir riches..sans rien faire
Et il y a des gens qui croient en eux
Un peuple d un qi..infé rieur à celui des grands sin ges..et c’est à des gens comme çà..on parle de démoc ratie et de cert aines valeurs
Les pa poues de la nouvelle Guinée..sont plus cul tivés..que les beninois..un peuple de tro us de c uls
Le combat en Afrique.. et pour son émancipation est mené par des gens qui parlent pas..et agissent
On ne les voit jamais dans les réseaux sociaux..à la recherche de visibilité pour combler..leurs insuffisances de naissance
Bizarrement..ce sont des descolarises..des illettrés analphabètes..qui nous saoulent avec des concepts..juste pour se prendre pour des héros..qui n ont jamais posé un acte..concret..
Kemi seba..incapable de suivre..un parcours scolaire se prend..pour un influencer
Il peut influencer..que des crétins..comme lui..
Vociférer..postulats..dis je..mauvaise lecture..des œuvres..des lumumba..sankara..et autres
La suite
L’Afrique aux Africains en Afrique, c’est notre combat.
Sonagnon attend quoi pour s’occuper des enfants et de la femme de son vénéré professeur dont il est un des principaux livreurs???
Je suis fils d’un ancien détenu politique, je sais à quel point, l’absence prolongée d’un père de famille peut causer des séquelles irréparables !!!
Accepter faire des compromis en politique, n’est pas souvent preuve de faiblesse, mais beaucoup plus, preuve de lucidité.
Par rapport au professeur, c’est encore plus pénible quand on est victime d’une machination et d’un procès inique.
A tous les combattants de la liberté, Wadagni n’est pas le mal absolu, accordons lui le bénéfice du doute, et restons vigilants, pour notre liberté, notre dignité et surtout nos familles, nos responsabilités premières.
Sonagnon…Je suis fils d’un ancien détenu politique, je sais à quel point, l’absence prolongée d’un père de famille peut causer des séquelles irréparables !!!
FAUX FAUX Va faire un test d’ ADN et tu vas comprendre qui tu es…
Le paradoxe dans cet imbroglio juridico-judiciaire est que le Bénin qui a retiré la nationalité Béninoise à Kemi Seba , demande son extradition vers le Bénin sous le couvert d’un mandat d’arrêt international.
Un simple étudiant en droit peut débouter les prétentions du Bénin devant le tribunal compétent Sud Africain .
J’avoue
Ta culture juridique depasse vraiment celle d’un avocat….pour tomber dans le caniveau. Kemi seba et ses téléphones constituent un dossier hautement politico-juridique, non seulement une « mine d’or’ pour le Bénin et certains pays de la sous région et au-delà, pour démêler des questions de sécurité nationale allant bien au-delà de coup d’etat du 7 décembre 2025; mais également un embarras ou une malédiction pour les AES et leurs partenaires qui doivent etre également en tractations. La décision de son extradition sera aussi politico-juridique. Donc ta culture juridique-là n’était bonne que pour extorquer OB
Lire…escroquer OB.
Depuis quand le Bénin a retiré la nationalité à Kémi Séba ???
Ce n’est pas possible !!!
Puisque je t’informe par ce canal @Sonagnon.
Même les conseillers juridiques à la présidence de la République ne sont plus à la hauteur.
J’avoue
Aucune loi au Bénin n’autorise de déchoir la nationalité béninoise à un béninois.
Le gouvernement de la rupture a pris une loi qui interdit de délivrer des documents officiels aux personnes recherchées. Ce n’est pas retirer la nationalité.
Pourtant vous nous avez proclamé ici que vous aviez étudié du droit…voyez vous la platitude de vos capacités analytiques basiques……tu es disqualifié par ton cerveau de adoglo 🤩🤩😂!
Tu n’as pas vécu sous le PRPB….
Nous on était étudiant.es en Maitrise en 1974, vois -tu! On n’est pas des plaisantins !
Dans tous les pays , à part ton royaume de Noubada-Bada_tomè 🤩🤩😂la perte de nationalité est présente…!
Je te supplie d’accorder la nationalité de ton royaume de Noubada_BadaTomè_Copé à ton futur 1er ministree Kémi Séba, tu es son Tchèba…
La d’échéance de nationalité dans la 2022-32 du 20/12/2022 répond à des critères précis.
Kemi Séba, étant béninois de sang, et aujourd’hui avec la seule nationalité béninoise ne peut pas être déchu de la nationalité béninoise.
Sonagnon du Noubadabadatomè…tu n’as pas étudié le Droit Civil…dommage que tu n’aies pas étudié avec Pr Codjovi
Hééé Sonagnon vous avez de grands soucis!
Vous avez affirmé crânement karakara: Aucune loi au Bénin n’autorise de déchoir la nationalité béninoise à un béninois…et là , comme je vous ai tiré les bretelles sauvagement, vous écrivez honteusement:
« la d’échéance de nationalité dans la 2022-32 du 20/12/2022 répond à des critères précis. »
Cette contradiction permanente chez vous est annonciatrice de perturbations mentalo-spirituelles…
Moi je passe devant votre maison à 3h du matin et je vous exorcise
Mr Kpalingan, je vous prie de lire la convention de 1961 ratifiée par le Bénin, et l’article 15 de la déclaration universelle des droits de l’homme faisant partie intégrante de la constitution du Bénin, et après on peut discuter.
Mr Father, l’esprit de la loi 2022-32 du 20/12/22, combiné , à la convention de 1961 relative à la réduction des cas de l’apatridie, et la déclaration universelle des droits de l’homme rendre pratiquement impossible de déchoir la nationalité béninoise d’un béninois de sang!!!
Si vraiment Kémi Séba n’a plus la nationalité béninoise, sortez moi le décret, et je ne parlerai plus jamais de droit sur ce forum.
lire: la combinaison de ces trois instruments juridiques rendent la d’échéance de nationalité d’un béninois de sang impossible.
Surtout s’il n’a que cette seule nationalité qui est le cas actuel de Kémi Séba.
Loi n°65-17 du 23 juin 1965
It’s the end for you Sonagnon !
Nous on a le Doctorat en droit Paris 1 Panthéon Sorbonne 1999 , pas comme vous idem pour Father K!
@ Sonagnon
Father Kankouin est l’un des meilleurs juristes de notre pays…le sais tu Sonagnon?
Un grand juriste se démontre, il ne se proclame pas. Un grand juriste est toujours collé à sa matière.
Les juristes béninois de nos jours n’arrivent plus à convaincre personne.
Regardez les nombreuses décision à polémique souvent rétorquées par les juridictions supranationales.
Dans tous les cas, sous ce régime, aucun juriste ne peut avoir mon respect.
Votre grand juriste se moque de nous???
Il me sort une loi de 1965 alors qu’une nouvelle est apparue en 2022!!!
Arrêtez votre cirque !!!
Une délégation béninoise, était du côté de l’Espagne quand Komi Koutché a été interpellé, Le résultat a donné quoi??? Rien.
Moi, je crois que le gouvernement de Patrice Talon doit éviter de traquer ceux qui n’apprécient pas sa conception du pouvoir.
Il est venu pour servir, pas pour s’imposer comme le seul détenteur de la vérité. J’espère que Wadagni va changer de style. Depuis la conférence nationale, ce climat politique n’a jamais régné. Donc il y a un problème dans la conception du pouvoir Talon, c’est une déduction logique.
Mr Wadagni est de la diaspora béninoise, il n’est pas homme d’affaires, donc, nous devons espérer que sa méthode doit être différente de celle de son mentor.
Nous espérons que l’ancien vice président LD qui a renié son parti pour se mettre à la disposition de Wadagni, ne manquera pas de lui donner de sages conseils.
@Sonangnon, si vous acceptez que Wadagni est le président élu par les beninois le 12 Avril passé, libre à vous. Quant à nous autres, nous n’accepterions pas ce forfait jusqu’à ce que et l’auter et le recéleur lui même soient balayés du pouvoir.
Vous savez, dans la lutte , il faut savoir faire des concessions.
La politique du jusqu’au « boutisme » n’est pas adaptée dans toutes les situations.
La démocratie est possible que si le consensus est large. Ce luxe n’est pas digne des gens qui ne pensent qu’à leur ventre. Regardez combien de béninois ferment les yeux et refusent de voir les dérives du pouvoir !!!
Ça veut dire, que ce peuple ne mérite pas qu’on meurt pour lui. Si vous avez une femme et des enfants donnez leur la priorité.
Qui s’occupe de la femme et des enfants des détenus politiques ???
La première responsabilité d’un homme, c’est d’abord sa petite famille.
Le combat va toujours se poursuivre, mais pas au point de se mettre en danger, l’élite politique et intellectuelle béninoise n’est pas prête pour le combat de la liberté et de la dignité.
Une seule hirondelle n’annonce pas le printemps. C’est juste un constat. Alors mon frère, restez intègre et fort dans vos convictions. Quand les conditions de lutte seront remplies, le combat se fera avec toutes les exigences.
Grave erreur …Une seule hirondelle n’annonce pas le printemps, …
Pour le Bénin du début du 21 è siècle, en réalité la seule hirondelle est Talon …..rien à voir avec ton Maitre Baba Boni Yayi et « les siens » (dont du fait grande partie) qui a reconnu tout de suite la victoire de Wadagni……Une seule hirondelle
De l’eau au moulin de RFI.
Kemi Séba ne représente aucune menace pour la sécurité du Bénin à ce point, pour que l’argent du contribuable soit utilisé dans une procédure judiciaire dans le but de l’extrader.
Il y a bien d’autres priorités au Bénin.
Je ne comprends toujours pas cet acharnement de ce pouvoir à réduire absolument au silence toutes les voix critiques.
Il faut montrer aux zozos qui n’ont jamais travaillé qu’il y a du boulot pour eux en prison: actions d’intérêt public …votre tour d’être extradé approche ChaudNagnon
Moi je ne me reproche absolument rien, j’exerce tout simplement mon droit citoyen de critique de l’action gouvernementale et mon droit de penser autrement.
Tout comme le dossier Komi en Espagne, le Benin ira manger du sable une fois encore en Afrique du sud. Les klébés me font rire qd je les vois jaser sur l’extradition de Kemi Seba.
Toi sonagnon tu marches vraiment sur la tête hein. Donc le 7 décembre 2025 n’a pas eu lieu avec cette déclaration de semi Seba, pour que tu dises qu’il ne représente aucune menace pour le Bénin? Dommage pour tes progénitures!!! RIP Madame Bada.
Je ne suis pas sûr que l’implication de Kémi Séba a été mise en évidence dans les évènements du 7 décembre.
Il s’en est réjouit est une chose, mais en être un acteur est autre chose.
On va lui tirer ses oreilles dressées de singe
Pendant que des milliers de béninois ne mangent pas à leur faim on gaspille de l’argent pour l’extradition d’un défenseur de liberté publique et pour satisfaire le colon. l’Afrique évoluera quand si nos dirigeants ne prennent pas de meilleures décisions pour le bien du continent ?
Zose le Sosie de Kémi Séba, arrête arrête vite tes niaiseries…un défenseur de liberté pubique.. avec son niveau de 4è inachevé Kémi ne sait pas définir le concept de public , ni de liberté, encore moins toi même…Les béninois ne vont plus jamais se laisser tromper par vos concepts de « la révolution » » des changements plats » étro ko ko ko! ehouzou dan dan!
On va vous zigbi ! hééé le vié pèèèère!
On dépense des millions pour envoyer une délégation en Afrique du Sud pour un dossier 📂 vide, tandis que qu’on me coupe le courant et l’eau presque chaque semaine, malgré le paiement de mes factures gonflées.
Allez-y chercher l’erreur.
Aucune chance..
L Afrique du Sud.. n est pas..un pays..comme certains pays
Qui aurait cru que le general Kerekou céderait le pouvoir si facilement après 17 ans d’un pouvoir absolu sans effusion de sang ???
Ça ne présage rien de bon dans le contexte actuel ce que font ces gens-là.
Un vent nouveau balayera tout ce beau monde comme un coup de baguette magique .
Ça étonnera plus d’un . Le château de cartes s’effondrera .
J’avoue
Une délégation en Afrique du sud ???
Ça ne prospérera pas.
Le regard d’un patricien du droit.
Je ne partage pas les orientations politiques guerrières de ce jeune homme mais n’empêche ; c’est son opinion que je respecte. Le droit de dire. Il n’a commis aucun crime et l’Afrique du Sud respectueuse des droits fondamentaux de l’homme n’y donnera point une suite favorable.
Qui ne sait pas que notre pays sous ce régime est devenu un pays de non droit ??? Où l’instrumentalisation de la justice est la règle ???
Cherchez l’erreur
Que Talon au soir de la fin de son mandat quitte dans ça et libère les prisonniers politiques de nos prisons sans oublier nos compatriotes en exil.
Ce qu’il a réussi de mieux comme il le disait lui-même ; c’est de compromettre la paix.
Kémi Séba n’est pas n’importe qui et dans ses prises de positions ; je le prends très au sérieux .
Que Talon disparaisse tout simplement du paysage politique de ce pays.
Trop c’est trop.
😂😂😂On verra bien. Si il accepte étudier déjà une demande de pays de non droit jusqu’à accueillir une délégation l’issue semble pas si certaine que ça. Les prochains jours nous diront.
Pourquoi l’Afrique du sud refuserait-elle la venue d’une délégation judiciaire du Bénin pour défendre les motifs d’une demande d’extradition ???
Seulement que ces gens-là vont là-bas pour du tourisme .
Ce dossier ne tient pas debout.
Que lui reproche t-on ??? Délit de grande gueule comme pour Aivo , Madougou , Azannaï et bien d’autres.
N’oubliez pas que l’Afrique du sud est aujourd’hui un pays de tradition démocratique .
Pas une Republique bananière comme le nôtre sous Talon.
Cherchez l’erreur
Pour toi on te reproche le délit de gueule puante
Kémi Séba n’est pas n’importe qui et dans ses prises de positions ; je le prends très au sérieux… C’est normal qu’un diplomé de doctorat de plomberie soutenu devant un jurys de kpankéké yao kpankéké , c’est normal que tu t’agenouilles devant Kemi…agou déssou tchoukou Me Jacques Vergès
Only smoking ashes. Alinfin kêdê.