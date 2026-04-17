Extradition de Kemi Seba : le Bénin a-t-il envoyé une délégation en Afrique du Sud ?

L’activiste béninois Kemi Seba a été interpellé le 13 avril 2026 en Afrique du Sud. Il faisait l’objet de deux mandats d’arrêt internationaux émis par le Bénin, son pays d’origine. Dès l’annonce de son arrestation, les autorités béninoises ont engagé une procédure d’extradition auprès de Pretoria.

Le gouvernement béninois a transmis une demande officielle aux autorités sud-africaines. Radio France Internationale (RFI) s’appuyant sur une source qu’elle n’a pas révélé avait annoncé que le Bénin a dépêché une délégation sur place. Quelques heures plus tard, la radio a mis à jour son article en précisant qu’une autre source avait démenti l’information.

Deux mandats d’arrêt et une procédure engagée

Les autorités judiciaires béninoises reprochent à Kemi Seba des faits de blanchiment d’argent et d’apologie de crime. Ces accusations ont conduit à l’émission de deux mandats d’arrêt internationaux distincts. D’après RFI, la demande d’extradition a été préparée dans les heures ayant suivi l’interpellation, puis transmise aux juridictions compétentes en Afrique du Sud.

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Cette démarche ouvre une phase judiciaire encadrée par le droit sud-africain, qui prévoit l’examen des requêtes d’extradition par les tribunaux. Le processus implique généralement une audience destinée à vérifier la conformité de la demande avec les accords bilatéraux et les normes juridiques en vigueur. Le Bénin et l’Afrique du Sud sont tous deux parties à des instruments internationaux de coopération judiciaire, notamment en matière pénale, ce qui encadre la procédure.

Relations tendues avec le pouvoir béninois

Kemi Seba s’est imposé ces dernières années comme une figure critique du pouvoir en place, dirigé par Patrice Talon depuis 2016. Les tensions se sont accentuées après une première arrestation à Cotonou en septembre 2023, suivie d’une remise en liberté.

La situation s’est ensuite dégradée à partir de 2024. L’activiste avait affirmé détenir des éléments sur une présence militaire française dans le nord du Bénin. Il a également diffusé des contenus exprimant son soutien au putsch manqué du 7 décembre 2025. L’arrestation intervient quelques jours après l’élection présidentielle du 12 avril 2026, remportée par Romuald Wadagni, appelé à succéder à Patrice Talon.