FMI : la Côte d'Ivoire, 2ᵉ pays africain le plus endetté en avril 2026

Le Fonds monétaire international (FMI) a actualisé sa base de données IMF Credit Outstanding, qui recense les crédits en cours des pays membres. La mise à jour, dont les données sont arrêtées au 21 avril, confirme une hiérarchie globalement stable sur le continent africain, avec quelques évolutions notables par rapport au mois de mars 2026.

L’Égypte toujours en tête, mais sa dette recule

L’Égypte conserve la première place avec 7,41 milliards de dollars de crédits en cours, loin devant ses suivants. Son encours a cependant reculé par rapport à mars 2026, où il atteignait 7,55 milliards. Les derniers décaissements en faveur du Caire datent de début 2026, avec 2 milliards d’euros et 2,3 milliards de dollars mis à disposition dans le cadre de la quatrième revue du programme de financement élargi. Ce reflux s’explique par des remboursements partiels effectués entre les deux relevés.

La Côte d’Ivoire maintient sa deuxième place

Abidjan affiche 3,60 milliards de dollars en avril, contre 3,63 milliards en mars, confirmant une légère trajectoire de désendettement. La Côte d’Ivoire est engagée depuis mai 2023 dans un programme triennal avec le FMI adossé au Mécanisme Élargi de Crédit et à la Facilité Élargie de Crédit, pour un montant total approuvé d’environ 3,5 milliards de dollars. La mission du FMI salue la volonté des autorités ivoiriennes de maintenir une politique budgétaire prudente en 2026, le plafond de déficit de l’UEMOA fixé à 3 % du PIB servant de point d’ancrage.

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Le Kenya (2,93 milliards) et le Ghana (2,74 milliards) complètent le quatuor de tête. Le Ghana enregistre le repli le plus marqué du groupe : son encours était de 2,84 milliards en mars, une baisse qui fait suite à un remboursement effectué auprès du Fonds. Le pays reste néanmoins le deuxième débiteur africain de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest après la Côte d’Ivoire.

Un second groupe stable entre 1 et 2,5 milliards

L’Angola suit avec 2,44 milliards de dollars, en retrait par rapport aux 2,50 milliards enregistrés en mars. La République démocratique du Congo maintient pour sa part un encours stable à 2,22 milliards sur les deux mois, tout comme l’Éthiopie, dont la dette auprès du FMI reste inchangée à 1,76 milliard. La stabilité de ces deux pays traduit une absence de nouveaux décaissements ou de remboursements significatifs sur la période.

La Tanzanie (1,34 milliard), la Zambie (1,27 milliard) et le Cameroun (1,18 milliard) ferment le classement des dix premiers. Ces trois pays affichent eux aussi des montants identiques entre mars et avril 2026, signe d’une situation figée dans l’attente de prochaines revues de programme ou d’échéances de remboursement.

Les 10 pays africains les plus endettés auprès du FMI – avril 2026