Afrique : les 10 pays les plus endettés auprès du FMI en mars 2026

Le Fonds monétaire international (FMI) a publié le 20 mars 2026 sa mise à jour des encours de crédits accordés à ses pays membres, dressant un nouveau portrait de l’endettement des économies africaines auprès de l’institution de Bretton Woods. Cette actualisation montre une concentration des montants débiteurs au sein d’une poignée d’États, où les crédits servent notamment à soutenir les budgets nationaux et à financer des réformes économiques.

Égypte, Côte d’Ivoire et Kenya en tête

Au sommet du classement africain figure l’Égypte, dont l’encours de crédit auprès du FMI atteint 7,55 milliards de dollars au 19 mars 2026, ce qui en fait le pays africain ayant la dette la plus élevée vis‑à‑vis de l’institution. Immédiatement derrière, la Côte d’Ivoire cumule 3,63 milliards de dollars de dettes envers le FMI, suivie du Kenya avec 2,94 milliards de dollars.

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Ces trois économies conservent globalement leur position par rapport à la mise à jour précédente de février 2026, qui indiquait une domination de l’Égypte avec environ 5,89 milliards de dollars et un classement similaire des principaux débiteurs africains.

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Autres pays africains avec des encours importants

Après ce trio, le Ghana détient une dette de 2,84 milliards de dollars auprès du FMI, suivi de l’Angola à 2,50 milliards de dollars. La République démocratique du Congo se positionne ensuite avec 2,22 milliards de dollars, un niveau qui montre l’importance des prêts multilatéraux pour les économies à forte population.

Plus bas dans le top 10 figurent l’Éthiopie (1,76 milliards de dollars), la Tanzanie (1,34 milliards de dollars), la Zambie (1,27 milliards de dollars) et le Cameroun (1,18 milliards de dollars). Ces chiffres reflètent un recours continu aux lignes de crédit du FMI pour faire face à des déséquilibres budgétaires, aux pressions sur les réserves de change et aux défis de financement des dépenses publiques, notamment dans les pays émergents ou à croissance rapide où les recettes fiscales restent limitées.

La dette contractée auprès du FMI fait partie d’un panorama d’engagements financiers extérieurs pour les pays africains, où les crédits multilatéraux viennent souvent s’ajouter aux emprunts bilatéraux et aux émissions d’obligations sur les marchés internationaux. Les montants contractés auprès du FMI sont exprimés en dollars américains pour faciliter la lecture, bien qu’ils soient initialement libellés en Droits de Tirage Spéciaux (DTS), l’unité de compte de l’institution.

Top 10 des pays africains les plus endettés auprès du FMI en mars 2026