Football : Aliou Cissé pourra-t-il faire marcher l’Angola dans les pas du Sénégal ?

Le sélectionneur sénégalais Aliou Cissé a été officiellement nommé à la tête de l’équipe nationale d’Angola jeudi 9 avril 2026, lors d’une présentation organisée à Luanda par la Fédération angolaise de football. À 50 ans, l’ancien patron des Lions de la Teranga entame un nouveau cycle avec pour objectif prioritaire la qualification à la Coupe d’Afrique des Nations 2027.

Il succède au technicien français Patrice Beaumelle, dont le mandat a pris fin après l’élimination prématurée de l’Angola dès la phase de poule de la CAN 2025 au Maroc.

Une sélection en quête de stabilité

Les Palancas Negras abordent cette nouvelle phase après des résultats contrastés. Quart de finaliste lors de la CAN 2023, la sélection n’a pas confirmé deux ans plus tard. La Fédération angolaise attend désormais une progression régulière et des performances plus constantes.

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Le calendrier est déjà fixé. Dès le mois de juin, Aliou Cissé dirigera ses premiers matchs amicaux à l’occasion de la fenêtre internationale de la FIFA, avant le lancement des éliminatoires de la CAN 2027 prévu en septembre.

Un chantier structurel au-delà du terrain

Au-delà des résultats immédiats, le nouveau sélectionneur devra composer avec les limites du football local. Le championnat angolais, le Girabola, offre peu de joueurs évoluant dans les grandes ligues européennes, ce qui réduit le vivier d’internationaux expérimentés.



L’un des leviers identifiés reste la mobilisation des joueurs issus de la diaspora, notamment au Portugal. Lors de son passage à la tête de l’équipe du Sénégal, Aliou Cissé avait intégré plusieurs profils binationaux pour renforcer la compétitivité du groupe ? Ce fut le cas avec des joueurs comme Abdou Diallo, Ismaël Jakobs, Pape Gueye, Ilimane Ndiaye etc. Une stratégie qui pourrait être reproduite en Angola.



La structuration des équipes de jeunes constitue un autre axe de travail. Le technicien sénégalais hérite d’un système de formation encore fragmenté, avec des passerelles limitées entre les sélections de jeunes et l’équipe première. L’encadrement des catégories U17 et U20 apparaît comme un levier pour assurer un renouvellement progressif de l’effectif.

Un objectif immédiat : la CAN 2027

La mission fixée par la Fédération angolaise reste claire : reconstruire une équipe capable de se qualifier et de rivaliser lors des grandes compétitions continentales. Au cours de sa conférence de presse on a pu constater que carte blanche lui a été donnée afin qu’il déploie sa vision et offre des succès éclatant à l’équipe d’Angola. Les premiers éléments d’évaluation sont attendus dès les rencontres amicales de juin, avant l’entrée en lice de l’Angola dans les qualifications pour la CAN 2027.