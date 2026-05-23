Ébola : la RDC défie les exigences américaines d'isolement avant le Mondial 2026

La République démocratique du Congo ne compte pas modifier sa préparation pour la Coupe du monde 2026, malgré une injonction des autorités américaines imposant 21 jours d’isolement à sa sélection nationale avant toute entrée sur le territoire américain. Un responsable de la Fédération congolaise de football a confirmé cette position samedi 23 mai.

La mesure a été annoncée vendredi par Andrew Giuliani, directeur exécutif de la Task Force de la Maison Blanche pour le Mondial, qui a précisé que la délégation congolaise — actuellement en stage de préparation en Belgique — devait maintenir une bulle sanitaire stricte pendant 21 jours. « Nous avons été très clairs avec le Congo : ils doivent maintenir l’intégrité de leur bulle pendant 21 jours avant de pouvoir rejoindre Houston le 11 juin », a-t-il déclaré à ESPN.

Une épidémie sans vaccin approuvé

La contrainte imposée à la sélection congolaise découle d’une épidémie active d’Ébola en RDC. L’Organisation mondiale de la santé recensait vendredi 82 cas confirmés et 7 décès confirmés, auxquels s’ajoutent près de 750 cas suspects et 177 décès suspects. La souche en cause est la variante Bundibugyo, pour laquelle aucun vaccin homologué ni aucun traitement approuvé n’existe à ce jour — une particularité qui distingue cette épidémie des précédentes crises à virus Ébola de type Zaïre, pour lesquelles un vaccin est disponible.

Washington a par ailleurs précisé que la sélection congolaise bénéficiait d’une exemption à l’interdiction de voyage en vigueur, qui barre l’entrée aux États-Unis aux non-ressortissants américains ayant séjourné en RDC, en Ouganda ou au Soudan du Sud dans les 21 jours précédant leur arrivée. Cette exemption reste conditionnelle au respect intégral du protocole sanitaire en Belgique.

Un calendrier sous pression

Les Léopards disputeront leur premier match du Groupe K le 17 juin à Houston face au Portugal, avant d’affronter la Colombie le 23 juin à Guadalajara, au Mexique, puis l’Ouzbékistan le 27 juin à Atlanta. Il s’agit de la deuxième participation de la RDC à une Coupe du monde, après celle de 1974 sous le nom du Zaïre.

Pour rejoindre Houston dans les délais, la délégation congolaise doit entamer sa période d’isolement au plus tard le 21 mai. Toute sortie non autorisée de la bulle exposerait la sélection à un refus d’entrée sur le territoire américain, selon les avertissements formulés par Giuliani.