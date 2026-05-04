Bénin : Top départ pour les examens techniques avec le CAP 2026

Le coup d’envoi de la saison des examens à grand tirage a été donné ce lundi matin sur toute l’étendue du territoire national. Comme prévu par le calendrier officiel du ministère des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, les candidats au certificat d’aptitude professionnelle (CAP) composent depuis ce matin pour les épreuves écrites.

Le CAP ouvre traditionnellement le bal des évaluations de fin d’année, marquant l’importance accordée par le gouvernement à la valorisation des métiers techniques. Cette session 2026 s’inscrit dans une dynamique de modernisation de la formation professionnelle, visant à doter le pays d’une main-d’œuvre qualifiée et immédiatement opérationnelle.

Le choix de débuter les hostilités dès le début du mois de mai n’est pas fortuit. Les autorités éducatives ont opté pour un étalage des épreuves afin de décharger le mois de juin, historiquement saturé par les examens de l’enseignement général (CEP, BEPC et BAC).

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Dès les premières heures de la matinée, les centres de composition ont accueilli des candidats déterminés. Les épreuves couvrent un large éventail de spécialités, allant de la mécanique à l’hôtellerie, en passant par les métiers du numérique. Pour les autorités, l’enjeu est d’assurer un déroulement sans faille et garantir l’équité pour tous les postulants.

Après le CAP, les regards se tourneront rapidement vers les candidats du Diplôme de Technicien (DT) qui entreront en lice dans deux semaines, confirmant ainsi la montée en puissance du système éducatif béninois pour cette session 2026.