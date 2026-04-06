France : un produit de lissage capillaire importé du Brésil provoque une insuffisance rénale aiguë, la vente suspendue

Suite à un signalement de l’ANSES, un cas d’insuffisance rénale aiguë a été identifié chez une jeune femme après l’utilisation du produit « Lissage Indien Queen Care Indiana », importé du Brésil et commercialisé en France. La préfecture du Val-d’Oise a annoncé la suspension de sa vente.

Un produit contenant plus de 18 % d’acide glyoxylique

Le produit incriminé contient plus de 18 % d’acide glyoxylique, une substance dont le lien avec des insuffisances rénales aiguës a été confirmé par l’ANSES après examen des données scientifiques disponibles. L’acide glyoxylique est utilisé dans certains produits de lissage capillaire, notamment le lissage dit « brésilien », et aucune restriction d’usage dans les produits cosmétiques ne s’applique actuellement à cette substance.

Les symptômes peuvent apparaître rapidement : douleurs abdominales ou lombaires, nausées et vomissements se manifestant dans les heures suivant l’exposition. En cas de signes suspects après utilisation, les autorités recommandent de consulter sans délai un professionnel de santé.

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Deux sites en ligne contrôlés, une boutique à Bezons visée

Dans le Val-d’Oise, la Direction départementale de la protection des populations (DDPP 95) a identifié et contrôlé deux sites internet commercialisant ce produit, pour vente de produits dangereux pour la santé auprès du grand public et de professionnels. L’un de ces opérateurs dispose d’un établissement physique à Bezons, « La boutique du lissage », avec showroom destiné aux professionnels de la coiffure.

Les mesures prises sont immédiates : déréférencement des produits, arrêt de la commercialisation et mise en œuvre d’une procédure de rappel des consommateurs. Les services de l’État appellent les coiffeurs à cesser immédiatement l’utilisation de ce produit.