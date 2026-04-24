Gaz au Sénégal : polémique autour du retrait de Kosmos Energy

Le Premier ministre sénégalais a salué mercredi le départ de la compagnie américaine Kosmos Energy du bloc gazier Cayar-Yakaar Teranga, présentant cet accord signé avec la société nationale Petrosen comme une avancée souveraine. La déclaration officielle, qualifiée de « jubilatoire » par plusieurs observateurs, a immédiatement suscité des voix discordantes.

Un retrait annoncé depuis mars

Ce que le gouvernement présente comme un succès diplomatique et économique était, selon plusieurs analystes et figures politiques, une issue déjà actée. Kosmos Energy avait annoncé son désengagement du bloc Cayar dès le 3 mars 2025, à la suite de pertes financières documentées dans son rapport annuel. La compagnie n’avait trouvé aucun repreneur après que la major britannique BP avait elle-même renoncé au même gisement.

Mamadou Ibra Kane, dirigeant du Mouvement citoyen Demain c’est maintenant et proche de l’opposition, a résumé la position critique dans un post publié sur X : l’accord signé entre Kosmos et Petrosen ne serait « pas aussi historique que présenté », Kosmos ayant simplement confirmé un départ déjà acté, « sans contrepartie financière » — expression reprise par le Premier ministre lui-même dans sa déclaration.

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Kosmos toujours présent sur GTA

Un point soulève des questions supplémentaires : Kosmos Energy demeure, à ce stade, opérateur sur le projet pétro-gazier de Grand Tortue Ahmeyim (GTA), plateforme offshore que le Sénégal exploite conjointement avec la Mauritanie. Le retrait du bloc Cayar ne signifie donc pas un désengagement total de la compagnie américaine du secteur énergétique sénégalais.

Le bloc Cayar, qui abrite le gisement Yakaar-Teranga, représente l’une des plus importantes découvertes gazières offshore du pays, estimée à plusieurs milliers de milliards de pieds cubes. Son exploitation effective reste conditionnée à la désignation d’un opérateur et à la mobilisation de financements conséquents, questions que l’accord signé cette semaine ne tranche pas encore publiquement.

Petrosen devrait préciser dans les prochaines semaines les modalités de reprise des parts de Kosmos et les conditions d’un éventuel appel à de nouveaux partenaires industriels.