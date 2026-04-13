Gout Gout, 18 ans, pulvérise le record U20 d'Usain Bolt sur 200 m

L’Australien Gout Gout a établi dimanche 12 avril 2026 un nouveau record mondial de la catégorie des moins de 20 ans sur 200 mètres, en 19,67 secondes, lors des Championnats nationaux d’athlétisme disputés au Sydney Olympic Park Athletic Centre. Le sprinter de 18 ans efface la marque de référence qu’Usain Bolt avait inscrite en 2004 aux Jeux Carifta aux Bermudes, où le Jamaïcain avait couru en 19,93 secondes.

La performance dépasse également le précédent record mondial U20 homologué par World Athletics, détenu par l’Américain Erriyon Knighton en 19,69 secondes depuis les championnats USATF 2022. Gout Gout devient par la même occasion le premier athlète australien à franchir la barre des 20 secondes dans des conditions légales de vent. Son compatriote Aidan Murphy, 22 ans, a terminé deuxième en 19,88 secondes, avec un vent arrière mesuré à +1,7 m/s, dans les limites réglementaires fixées par World Athletics.

Une progression hors norme depuis l’âge de 16 ans

Né le 29 décembre 2007 à Ipswich, dans le Queensland, de parents originaires du Soudan du Sud, Gout Gout avait déjà fait basculer plusieurs repères historiques avant ce dimanche. En décembre 2024, à 16 ans, il avait couru en 20,04 secondes aux Championnats scolaires australiens de Brisbane, effaçant le record d’Océanie de Peter Norman établi lors des Jeux olympiques de Mexico en 1968, tout en surpassant le meilleur temps mondial de Bolt au même âge, fixé à 20,13 secondes. En février 2026, il avait porté son record australien U20 sur 100 mètres à 10,00 secondes à Brisbane.

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Un objectif dépassé, une suite en Oregon

Gout Gout avait préparé sa course en se fixant une cible précise. « J’avais écrit 19,75 secondes, et pendant toute la semaine je me suis répété que j’allais courir en 19,75 — et évidemment 19,67, difficile de s’en plaindre », a-t-il déclaré après la finale.

Le sprinter australien devrait prochainement confirmer sa participation aux Championnats du monde U20 de World Athletics prévus à Eugene, dans l’Oregon, où la piste de Hayward Field est réputée comme l’une des plus rapides au monde. Il sera alors encore éligible à la catégorie junior, son 20e anniversaire n’intervenant qu’en décembre 2027.