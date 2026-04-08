Guerre en Iran: la facture des États-Unis s'alourdit selon un bilan du Financial Times

Le 8 avril 2026, des informations dévoilées par de grands médias, notamment le Financial Times, sur la base de travaux de recherche réalisés par Elaine McCusker, évaluent le coût du conflit entre les États-Unis et l’Iran entre 22,3 et 31 milliards de dollars. Des chiffres exorbitants, qui pourraient même, selon certains analystes, être légèrement en dessous de la réalité.

Ce calcul se base sur des données analytiques budgétaires et militaires. Elles incluent les dépenses opérationnelles ainsi que les pertes matérielles enregistrées par les forces armées américaines depuis le 28 février dernier, date à laquelle le conflit a éclaté. Ces mêmes pertes représenteraient environ 10% du coût total, soit jusqu’à 3,6 milliards de dollars.

Le conflit coûte très cher, Donald Trump annonce un cessez-le-feu

En parallèle, si un accord de cessez-le-feu a été annoncé ce 8 avril, très tôt, Donald Trump prévoit de demander au Congrès une hausse importante du budget de la défense. L’objectif, pour le gouvernement américain à travers cette demande, est de renflouer les stocks afin d’alimenter les forces armées, qui ont puisé dans les réserves. Un décompte non-officiel affirme que 850 missiles Tomahawk auraient été tirés en quelques semaines.

Publicité

Aujourd’hui, les stocks sont particulièrement faibles, inférieurs à 3 000 unités. Plusieurs responsables évoquent un risque pour d’autres zones stratégiques, notamment dans le Pacifique. Les besoins en matière d’investissement sont donc nombreux, que ce soit pour la sécurité propre des États-Unis ou pour répondre aux besoins des partenaires, comme l’Ukraine.

Le cessez-le-feu peut-il tenir ?

Un accord de cessez-le-feu, voire de paix, signifierait une fin des dépenses, même si Washington continuera de garder un oeil sur la région. Mais cet accord peut-il tenir ? Téhéran affirme que des drones israéliens ont été repérés (et détruits) au sein de son espace aérien. L’Iran est aussi accusé d’avoir frappé les monarchies du Golf, notamment le Koweït et les Émirats arabes unis. Ce conflit pourrait donc coûter beaucoup plus cher.