Iran : les États-Unis saisissent le pétrolier Skywave avec plus d'un million de barils de brut

Les forces américaines ont intercepté dans la nuit du 18 au 19 mai 2026 le pétrolier Skywave dans l’océan Indien. Le navire, lié à des réseaux de transport de pétrole iranien, transporterait plus d’un million de barils de brut chargés sur l’île de Kharg, en Iran, selon le Wall Street Journal, qui cite trois responsables américains.

Une saisie dans le cadre d’une campagne de sanctions renforcées

Le Skywave figurait depuis mars 2026 sur la liste des navires sanctionnés par le Trésor américain pour son rôle dans le contournement des restrictions pétrolières imposées à Téhéran. Anciennement connu sous le nom de Blue Gulf, le pétrolier opérait sous pavillon palauan et aurait changé de propriétaire en mars 2025, au moment de l’inscription de son prédécesseur sur les listes de l’OFAC — l’Office of Foreign Assets Control, l’autorité américaine chargée de l’application des sanctions financières.

Les données de suivi maritime indiquaient le navire à l’ouest de la Malaisie le 19 mai, après un transit par le détroit de Malacca. Selon des données de Lloyd’s List Intelligence citées par le WSJ, le chargement aurait été effectué à Kharg en février 2026.

La troisième saisie en deux mois contre la flotte fantôme iranienne

Cette opération est la troisième du genre depuis avril 2026. Le Commandement central américain (CENTCOM) avait auparavant intercepté les pétroliers Majestic X et Tifani, également dans l’océan Indien, tous deux suspectés d’appartenir à la flotte fantôme iranienne. Le CENTCOM a par ailleurs indiqué le 19 mai avoir redirigé 89 navires commerciaux dans le cadre du blocus américain des ports iraniens, opéré dans le golfe d’Oman et la mer d’Arabie.

Le Pentagone n’avait pas confirmé officiellement la saisie du Skywave au moment de la publication de cet article. Ces opérations surviennent alors que des négociations américano-iraniennes sur le dossier nucléaire sont en cours : le vice-président américain JD Vance a déclaré le 19 mai que les deux parties avaient accompli «beaucoup de progrès».

La prochaine étape attendue est une communication officielle du Département de la Justice américain, qui avait formellement annoncé les saisies précédentes des pétroliers Majestic X et Tifani.