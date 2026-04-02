Guerre en Iran : la Russie s'interroge sur les réelles intentions de Trump

Le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a exprimé jeudi 2 avril, une incertitude marquée quant à la volonté réelle du président américain Donald Trump de mettre fin au conflit avec l’Iran. Cette déclaration reflète une perplexité croissante à Moscou face aux messages contradictoires émanant de Washington sur l’évolution de la campagne militaire lancée fin février.

Les signaux brouillés de la Maison-Blanche

Depuis le début de l’offensive du 28 février 2026, Trump a envoyé des messages divergents sur la trajectoire du conflit. Dans une allocution à la nation le 1er avril, il a affirmé que les objectifs stratégiques fondamentaux touchaient à leur fin, évoquant une victoire prochaine. Simultanément, il a annoncé que les opérations militaires se poursuivraient avec une intensité accrue pendant deux à trois semaines supplémentaires, menaçant de frapper les infrastructures énergétiques iraniennes.

Peskov a soulevé cette ambiguïté lors d’un point de presse retransmis par l’agence Tass : la Russie ignore si Washington cherche à conclure rapidement ou à poursuivre l’escalade. « Nous avons entendu des déclarations selon lesquelles il va bientôt arrêter cela, qu’il a atteint ses objectifs. Nous ne savons pas ce qui se passera réellement », a-t-il déclaré.

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Une stabilité régionale compromise

Moscou plaide pour que la situation au Moyen-Orient soit « guidée vers la voie de la paix » sans délai afin de limiter les retombées géopolitiques. Cette position contraste avec l’approche américaine, marquée par des ultimatums et des extensions de délai. Trump a prolongé sa deadline pour la réouverture du détroit d’Ormuz au 6 avril, tout en maintenant le dialogue via des intermédiaires régionaux, notamment le Pakistan.

L’Iran a pour sa part rejeté les propositions américaines de règlement, présentant ses propres conditions incluant le paiement de réparations de guerre et la reconnaissance de sa souveraineté sur la route maritime stratégique. Cette impasse laisse Moscou dans l’attente de clarifications qu’aucune capitale n’a fourni avec certitude à ce jour.