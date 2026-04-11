Guerre en Iran : Mojtaba Khamenei défiguré ? Ce que disent des sources sur son état

Le guide suprême iranien Mojtaba Khamenei, âgé de 56 ans, a été gravement blessé lors d’une frappe aérienne survenue fin février 2026 à Téhéran, qui a coûté la vie à son père, Ali Khamenei. Selon l’agence Reuters, citant des sources proches de son entourage, il souffrirait notamment de blessures sévères au visage, qui auraient entraîné une défiguration, ainsi qu’aux jambes.

D’après Reuters, qui s’appuie sur trois personnes présentées comme proches de son entourage, Mojtaba Khamenei aurait été atteint lors d’une frappe visant le complexe du guide suprême dans le centre de la capitale iranienne. Il aurait subi des blessures importantes, notamment au visage et aux membres inférieurs. Ces éléments n’ont toutefois pas fait l’objet d’une confirmation officielle publique par les autorités iraniennes.

Malgré ces blessures, deux de ces sources ont indiqué que le dirigeant participerait toujours aux décisions stratégiques. Il assisterait à des réunions avec de hauts responsables par audioconférence et continuerait à intervenir sur des dossiers majeurs, notamment liés aux opérations militaires en cours et aux discussions avec les États-Unis.

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Une attaque inédite contre le sommet du pouvoir iranien

L’épisode remonte à Attaque du 28 février 2026 en Iran, une opération qui a directement visé le cœur de l’appareil dirigeant à Téhéran. Cet événement constitue un fait rare dans l’histoire récente du pays, où les plus hauts responsables bénéficient habituellement de dispositifs de sécurité renforcés. La disparition d’Ali Khamenei a immédiatement ouvert une phase de transition au sommet de l’État. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs signaux ont laissé apparaître une prise de contrôle progressive par Mojtaba Khamenei, déjà identifié depuis plusieurs années comme un acteur influent dans les cercles du pouvoir.

Une figure déjà influente avant la succession

Avant l’attaque, Mojtaba Khamenei était régulièrement évoqué comme un possible successeur de son père, bien qu’il n’occupât pas officiellement les fonctions les plus visibles du régime. Son rôle informel et son influence au sein des réseaux politico-religieux iraniens faisaient déjà l’objet d’analyses, notamment sur la question d’une transmission du pouvoir au sein de la même famille.

Depuis la frappe de février, les informations sur son état de santé circulent de manière fragmentée. Aucune image récente vérifiée n’a été rendue publique, et les autorités iraniennes n’ont pas détaillé officiellement la nature de ses blessures. Il resterait néanmoins en mesure d’exercer ses fonctions à distance. À ce stade, aucune communication officielle n’a précisé s’il apparaîtra publiquement ou s’il continuera à diriger sans exposition directe dans les prochaines semaines.