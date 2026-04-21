Guerre en Iran : un jackpot pour l’industrie de la défense américaine ?

Les États-Unis dépensent près de 2 milliards de dollars par jour depuis le début de la guerre contre l’Iran, selon les affirmations de Tom Fletcher, coordinateur des affaires humanitaires à l’Organisation des Nations Unies. Ce niveau de dépenses, engagé par l’administration américaine dans le conflit avec Téhéran, équivaudrait au financement de l’aide humanitaire pour des dizaines de millions de personnes.

Tom Fletcher a déclaré que ces montants permettraient de « financer la sauvegarde de plus de 87 millions de vies », en appelant à une réorientation partielle des budgets militaires vers l’aide internationale.

Une explosion des commandes militaires

Les dépenses engagées se traduisent par une hausse rapide des commandes d’armement. Selon le département de la Défense américain, plusieurs contrats de plusieurs milliards de dollars ont été attribués ces dernières semaines pour reconstituer les stocks de missiles et de munitions utilisés dans les opérations au Moyen-Orient. Des groupes comme Lockheed Martin ou RTX Corporation figurent parmi les principaux bénéficiaires de ces commandes.

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Le premier a notamment obtenu un contrat de plusieurs milliards de dollars pour la production de missiles d’interception, tandis que le second a relevé ses prévisions financières pour 2026, porté par la demande accrue en systèmes de défense. La montée en cadence industrielle concerne aussi des acteurs comme Northrop Grumman ou General Dynamics, sollicités pour augmenter leur production face à l’intensité des opérations.

Des marchés financiers sensibles au conflit

L’impact du conflit se reflète également en Bourse. D’après des données publiées début mars, les actions de plusieurs industriels de la défense ont progressé dans les jours suivant les premières frappes, avec des hausses comprises entre 3 % et 6 % pour certains groupes.

Ces évolutions s’appuient sur l’anticipation d’une demande durable. Le Pentagone prévoit en parallèle une augmentation significative de son budget de défense pour les prochaines années, avec des investissements destinés à renforcer les capacités de production et à reconstituer les stocks stratégiques.

Un secteur parmi les principaux bénéficiaires

La guerre entraîne une consommation rapide de matériels militaires, obligeant les autorités américaines à multiplier les commandes pour maintenir leur capacité opérationnelle. Ce mécanisme assure aux industriels des débouchés constants et des contrats sécurisés.

Selon diverses projections, le conflit pourrait générer des retombées financières considérables pour les entreprises du secteur, avec des perspectives de croissance liées à la prolongation des opérations et à la reconstitution des arsenaux. Le département de la Défense doit présenter dans les prochains mois son projet de budget pour l’exercice 2027, qui devrait préciser l’ampleur des investissements destinés à soutenir cet effort industriel.