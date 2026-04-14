Iran : Trump estime que le pape Léon XIV « a probablement appris sa leçon » sur la politique

Donald Trump a déclaré lundi que le pape Léon XIV avait « probablement appris sa leçon » après la violente querelle publique qui les a opposés sur la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Le président américain s’exprimait lors d’une interview accordée à CBS News, au lendemain d’une série d’attaques lancées contre le pontife sur Truth Social.

Trump a justifié ses critiques en affirmant que le pape « se trompe sur les sujets » et ne devrait pas s’immiscer dans la politique. La déclaration intervient après que Léon XIV a condamné à plusieurs reprises la conduite de la guerre, qualifiant notamment les menaces américaines contre la civilisation iranienne de « vraiment inacceptables ». Le pape avait aussi dénoncé ce qu’il désigne comme une « illusion de toute-puissance » alimentant le conflit, sans jamais citer Trump nommément.

L’attaque de Trump, une escalade sans précédent

Dimanche soir, Trump avait publié un message fleuve sur Truth Social, traitant le chef de l’Église catholique de « faible sur la criminalité » et de « désastreux pour la politique étrangère », l’accusant de « flatter la gauche radicale ». Il était allé jusqu’à affirmer que Léon XIV n’était « sur aucune liste » pour devenir pape et n’avait obtenu le pontificat que parce qu’il était américain. Trump avait également posté une image générée par intelligence artificielle le représentant en figure christique, image qu’il a supprimée le lendemain après un tollé généralisé, y compris dans les rangs conservateurs.

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L’archevêque Paul Coakley, président de la Conférence des évêques catholiques des États-Unis, a pris position : « Le pape Léon n’est pas son rival. Il est le Vicaire du Christ. » Le théologien Massimo Faggioli a comparé l’attaque aux postures de dirigeants autoritaires du XXe siècle à l’égard du Saint-Siège.

Léon XIV maintient le cap depuis l’Afrique

Le pape a répondu depuis l’avion papal, en route vers Alger pour le début d’une tournée de onze jours sur le continent africain — première visite papale en Algérie. Il a affirmé n’avoir « aucune crainte de l’administration Trump » et maintenu qu’il continuerait à plaider pour la paix, précisant ne pas vouloir « entrer dans un débat ».

Trump a indiqué ne pas savoir si une visite du pape aux États-Unis aurait lieu durant son mandat, laissant la décision à Léon XIV. Le pontife poursuit sa tournée africaine jusqu’au 24 avril, avec des étapes prévues en Angola, en Guinée équatoriale et au Cameroun.