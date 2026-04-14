La sécurité du Royaume-Uni « en péril » selon George Robertson, ancien chef de l'OTAN

Lord George Robertson, ancien secrétaire général de l’OTAN (1999-2003) et auteur de la revue de défense stratégique (Strategic Defence Review, SDR) commandée par le gouvernement Starmer, a lancé ce mardi une attaque frontale contre le Premier ministre britannique, l’accusant de « complacence corrosive » face aux enjeux de défense nationale.

Dans un discours prononcé à Salisbury, Robertson a déclaré : « Nous sommes mal préparés. Nous sommes sous-assurés. Nous sommes attaqués. Nous ne sommes pas en sécurité… La sécurité nationale du Royaume-Uni est en péril. »

Starmer accusé d’inaction malgré ses engagements

Robertson, pair travailliste et ancien ministre de la Défense, a affirmé que Keir Starmer n’était « pas prêt à faire les investissements nécessaires » en matière de défense, dénonçant un fossé entre les déclarations du Premier ministre et les actes concrets. Il a également visé les « experts non militaires du Trésor », qualifiant leur attitude de « vandalisme », et averti que le Royaume-Uni ne peut « se défendre avec un budget social en expansion permanente ».

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Robertson a cité l’incapacité du pays à déployer plus d’un navire de guerre de la Royal Navy en Méditerranée dans les deux premières semaines de la guerre contre l’Iran pour illustrer cette situation. Il a ajouté que le pays fait face non seulement à des pénuries de matériels militaires, mais aussi à des crises dans la logistique, l’ingénierie, le cyber, les munitions, la formation et les ressources médicales.

Un avertissement inédit de la part d’un conseiller du gouvernement

Robertson ayant jusqu’ici gardé ses conseils et ses critiques strictement privés, sa prise de parole publique a constitué un choc. Sa position est d’autant plus significative qu’il est lui-même l’auteur de la SDR dont il dénonce la non-application.

Le plan décennal d’investissement dans la défense, censé être publié à l’automne 2024, n’a toujours pas été produit, dans un contexte d’avertissements faisant état d’un déficit de financement militaire de 28 milliards de livres sur les quatre prochaines années.

Le général Sir Richard Barrons, co-auteur de la SDR, a abondé dans le même sens, avertissant que l’armée britannique était si affaiblie qu’elle ne pourrait « s’emparer d’une petite ville de marché un bon jour ». L’ancien ministre de la Défense conservateur Malcolm Rifkind a appelé le gouvernement à financer la défense par une réduction des dépenses sociales ou une hausse de l’impôt sur le revenu.

Un porte-parole du gouvernement a indiqué que l’exécutif « met en œuvre la revue de défense stratégique », ajoutant qu’elle est « soutenue par la plus forte augmentation soutenue des dépenses de défense depuis la guerre froide, avec un total de plus de 270 milliards de livres investis au cours de cette législature ».