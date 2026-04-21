Le bombardier furtif américain B-21 enfin photographié du ciel : les secrets que l'image révèle

L’US Air Force et le constructeur aéronautique Northrop Grumman ont publié le 14 avril 2026 les premières photographies aériennes complètes du bombardier furtif B-21 Raider, prises depuis un avion ravitailleur au-dessus de la base aérienne d’Edwards, en Californie. Pour la première fois depuis le lancement du programme, l’appareil apparaît sous un angle plongeant, dévoilant des zones de sa cellule jusqu’alors dissimulées au public.

Une vue interdite devenue document officiel

La photographie a été capturée lors d’un exercice de ravitaillement en vol avec un KC-135 Stratotanker, étape clé des tests d’endurance du B-21. L’angle supérieur est particulièrement sensible dans la conception des aéronefs furtifs : il expose les entrées d’air, les échappements et la géométrie dorsale, autant d’éléments qui déterminent la discrétion radar et infrarouge d’un appareil. C’est précisément pourquoi ce type d’image est habituellement absent des communications officielles des programmes militaires classifiés.

Selon The War Zone, premier média spécialisé à analyser les clichés en détail, l’image montre des entrées d’air profondément intégrées au fuselage, rendant leur détection par radar quasi impossible depuis le sol. À l’arrière, les échappements apparaissent sous une forme en chevron inversé par rapport au B-2 Spirit, positionnés loin en avant du bord de fuite pour limiter la signature infrarouge de l’appareil. Le même média n’exclut pas que certaines zones aient été retouchées pour protéger des caractéristiques encore classifiées, notamment l’absence visible de tout revêtement thermique autour des tuyères.

Publicité

Deux moteurs, une philosophie de rupture

La configuration générale de l’appareil, combinée aux traînées de condensation observées lors de vols précédents, suggère que le B-21 ne serait équipé que de deux moteurs, contre quatre pour le B-2 Spirit. Cette donnée n’a pas été confirmée officiellement par Northrop Grumman. Le constructeur décrit le Raider comme « le bombardier le plus économe en carburant jamais construit », capable de réduire la dépendance aux ravitailleurs en mission et d’offrir aux commandants une flexibilité opérationnelle accrue.

Plus compact que son prédécesseur, le B-21 présente également des hublots de cockpit réduits au strict minimum, un choix délibéré pour abaisser la surface radar frontale de l’appareil tout en conservant la visibilité nécessaire aux manœuvres de ravitaillement.

Livraison confirmée pour 2027

Selon The Aviationist, l’US Air Force et Northrop Grumman ont conclu un accord visant à accélérer la cadence de production et la livraison du B-21 Raider. Le premier appareil opérationnel est attendu à la base aérienne d’Ellsworth, dans le Dakota du Sud, en 2027. Des travaux d’infrastructure sont déjà en cours sur la base, incluant l’agrandissement de la piste principale. Northrop Grumman plaide par ailleurs pour porter la commande de 100 à 145 appareils, la cadence de production étant qualifiée d’« urgence de temps de guerre » par le constructeur.