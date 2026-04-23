Le fils de Cristiano Ronaldo s'apprête à franchir une étape importante pour sa carrière

Le 22 avril 2026, plusieurs médias sportifs, dont Al Weam News, ont évoqué la possible intégration de Cristiano Ronaldo Jr dans le groupe professionnel du club d’Al Nassr. Âgé de 15 ans et 10 mois, le fils de la star internationale pourrait bientôt s’entraîner avec son père voire même, fouler le même terrain lors d’une rencontre officielle. La raison ? Ses bonnes performances avec les équipes de jeunes de son club et les U16 du Portugal.

L’idée ici, serait de peu à peu l’intégrer aux entraînements avec l’équipe première pour lui permettre de se former au plus haut niveau. Selon les observations et le niveau de jeu affiché par le jeune adolescent, son intégration au groupe lors des matchs à domicile ou à l’extérieur pourrait être envisagée, au même titre que la participation à une rencontre.

Cristiano Ronaldo pourrait bien jouer avec son fils

Ce scénario ouvre la perspective rare d’une association entre un joueur professionnel et son fils dans une même équipe. Cela a d’ailleurs toutes les chances de se produire, puisque CR7 a signé en SPL (Saudi Pro League) jusqu’à en 2027. Vu ses objectifs et le niveau actuel du portugais, le voir rempiler pour une saison de plus ne serait d’ailleurs pas surprenant.

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En effet, outre la possibilité de le voir jouer avec son fils, ne serait-ce que quelques minutes, rappelons que Cristiano Ronaldo a pour ambition d’atteindre les 1 000 buts en matchs officiels. Il est actuellement à 969 réalisations. Les courbes laissent entendre que cette barre devrait être atteinte la saison prochaine, sauf énorme surprise (ou blessure).

Rivaldo, un ancien brésilien, y est parvenu

Un autre grand joueur de football était parvenu à rester assez longtemps au très haut niveau pour jouer avec son fils. Il s’agit du brésilien Rivaldo. En 2014, le champion du monde 94 et son fils de 20 ans ont évolué ensemble lors d’une rencontre de seconde division brésilienne, entre leur club de Mogi Mirim EC et celui de Piracicaba.