« Les États-Unis ne sont pas tout-puissants » : Loukachenko s'attaque à Trump sur RT

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a accordé une interview exclusive au journaliste américain Rick Sanchez, dont la diffusion est prévue sur la chaîne russe RT le 20 avril 2026. Dans un extrait promotionnel déjà rendu public, il affirme que Donald Trump aurait démontré au monde entier les limites de la puissance américaine.

Un rapprochement paradoxal avec Washington

L’envoyé spécial de Trump pour la Biélorussie, John Cole, s’est rendu à Minsk pour discuter de la reprise des relations diplomatiques, de la libération de prisonniers politiques et de la levée des sanctions américaines. En échange d’un assouplissement du régime de sanctions, Loukachenko a libéré 250 prisonniers.

Une critique assumée depuis la plateforme de Moscou

Allié indéfectible de Moscou, Loukachenko choisit RT pour critiquer ouvertement Washington, tout en maintenant des négociations actives avec l’administration Trump. Les propos du président biélorusse sont rapportés au conditionnel dans l’attente de la diffusion complète de l’interview.