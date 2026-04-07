Libération de Cécile Kohler et Jacques Paris : Macron remercie Oman, le deal reste secret

Emmanuel Macron a annoncé le rapatriement en France de Cécile Kohler et Jacques Paris, les deux enseignants français détenus en Iran depuis mai 2022. Le président français a explicitement remercié les autorités omanaises pour leur rôle de médiation, sans préciser les termes de l’accord qui a permis ce dénouement.

Oman, pivot discret d’une négociation opaque

Le sultanat d’Oman joue depuis des décennies un rôle d’intermédiaire reconnu entre Téhéran et les capitales occidentales. Sa neutralité diplomatique en fait un canal privilégié pour les négociations sensibles, notamment les dossiers d’otages impliquant l’Iran. La mention explicite d’Oman par Macron dans son message d’annonce constitue la seule reconnaissance publique d’une mécanique de négociation que ni Paris ni Téhéran n’ont détaillée.

Les deux ressortissants français avaient quitté la prison d’Evin le 4 novembre 2025, avant d’être assignés à résidence à l’ambassade de France à Téhéran pendant plusieurs mois. Le 3 mars 2026, alors que des bombardements américano-israéliens touchaient les environs de l’ambassade, leurs familles réclamaient un rapatriement d’urgence. Cinq jours plus tard, Macron s’entretenait directement avec le président iranien Massoud Pezeshkian et faisait de leur retour « une priorité absolue ». Le rapatriement a suivi dans les semaines suivantes.

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Une contrepartie niée, des coïncidences troublantes

Le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot avait affirmé que la libération n’était liée à aucune concession sur le dossier nucléaire, assurant que les deux dossiers étaient « strictement distincts ». La position officielle française rejette également l’idée d’un échange de prisonniers, Paris refusant de qualifier d’otage la ressortissante iranienne Mahdieh Esfandiari, poursuivie en France pour apologie du terrorisme.

La chronologie interpelle néanmoins. Esfandiari avait été placée sous contrôle judiciaire le 22 octobre 2025, deux semaines avant la sortie de prison de Kohler et Paris. Fin septembre, la France avait retiré sa plainte devant la Cour internationale de justice portant sur les conditions de détention des deux Français. Quelques jours plus tard, un ressortissant franco-allemand détenu en Iran depuis juin 2025, Lennart Monterlos, avait été libéré.

Cécile Kohler, professeure de lettres originaire d’Alsace, et son compagnon Jacques Paris, professeur de mathématiques à la retraite, avaient été arrêtés le 7 mai 2022 à l’issue d’un séjour touristique. Condamnés en octobre 2025 à respectivement vingt et dix-sept ans de prison pour espionnage, ils ont cumulé 1 277 jours de détention, dont une grande partie à l’isolement dans la section 209 d’Evin, réservée aux prisonniers politiques.

La neutralité française, levier discret du dénouement

Depuis le déclenchement de l’opération américano-israélienne contre l’Iran le 28 février 2026, Paris a maintenu une posture de non-participation assumée. Macron avait déclaré publiquement que la France « n’a pas choisi cette guerre »et n’y prend pas part, s’attirant les critiques de Donald Trump qui l’accusait fin mars de « non-coopération ». Cette ligne, qui a préservé un canal diplomatique actif avec Téhéran, pourrait avoir constitué le levier décisif ayant rendu possible la médiation omanaise et le rapatriement final.

Ce mardi 7 avril, Barrot a réitéré cette position sur franceinfo en s’opposant fermement à toute frappe américaine sur les infrastructures civiles iraniennes, estimant qu’elle « ouvrirait une nouvelle phase d’escalade et de représailles qui aggraverait une situation déjà préoccupante ». Une ligne de conduite qui tranche avec celle de Washington, et qui entretient de fait les conditions d’un dialogue minimal avec Téhéran — le même qui aurait permis, selon cette lecture, de faire rentrer Kohler et Paris en France.

Le procès de Mahdieh Esfandiari devant la justice française, initialement prévu en janvier 2026, constitue la prochaine échéance judiciaire connue en lien direct avec ce dossier.