Ligue des Champions : PSG, Bayern… Opta cite les clubs qui vont se qualifier pour les demi-finales

Après les matchs aller des quarts de finale de la Ligue des champions de l’UEFA disputés les 7 et 8 avril, les projections de l’entreprise de données sportives Opta placent Arsenal, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich en position favorable pour atteindre les demi-finales. Ces estimations reposent sur des simulations actualisées après les résultats de la manche aller.

Selon ces calculs, Arsenal dispose de plus de 90 % de chances de se qualifier après son succès (1-0) sur le terrain du Sporting CP. Le Bayern Munich, vainqueur sur la pelouse du Real Madrid (2-1), et le PSG, qui a dominé Liverpool FC (2-0), suivent avec des probabilités également élevées.

Le Real Madrid et le FC Barcelone sous pression avant le retour

Battus à domicile, le Real Madrid et le FC Barcelone abordent les matchs retour en position défavorable. Le club madrilène se dirige vers une possible élimination avant les demi-finales pour la deuxième saison consécutive, une situation rare à l’échelle de son histoire récente. Sa dernière sortie précoce hors période exceptionnelle remonte à la saison 2009-2010, lorsqu’il avait été éliminé en huitièmes de finale par l’Olympique lyonnais.

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Le FC Barcelone, dominé (0-2) par l’Atlético de Madrid au Camp Nou, conserve toutefois une probabilité résiduelle de qualification estimée à environ 20 %. Le club dirigé par Diego Simeone devra confirmer son avantage lors du match retour au Metropolitano.

Des précédents qui relativisent les projections

Les projections statistiques restent dépendantes du scénario des matchs retour. L’histoire de la compétition rappelle que des écarts importants peuvent être comblés. En 2017, le FC Barcelone avait effacé un déficit de quatre buts face au PSG pour s’imposer 6-1 au retour. Deux ans plus tard, Liverpool FC avait renversé le Barça après une défaite 0-3 à l’aller. D’autres renversements ont marqué la compétition, comme la qualification du Deportivo La Corogne contre l’AC Milan en 2004 après un revers 1-4 à l’aller, ou encore la remontée de l’AS Roma face au FC Barcelone en 2018.

Des matchs retour décisifs la semaine prochaine

Les rencontres retour des quarts de finale sont programmées les 14 et 15 avril. Liverpool tentera de renverser la situation à Anfield, tandis que le Real Madrid devra s’imposer à Munich pour prolonger son parcours européen.