Mali : Assimi Goïta se rend chez la famille du général Sadio Camara et au chevet des blessés de Kati

Le président de la Transition malienne, le général Assimi Goïta, s’est rendu au domicile du général de corps d’armée Sadio Camara, ministre de la Défense décédé le 25 avril 2026 lors des attaques coordonnées menées par le JNIM et le Front de libération de l’Azawad (FLA) contre plusieurs villes du pays. Le chef de l’État a présenté ses condoléances à la famille du défunt et assuré que son combat pour la sécurisation du territoire national serait poursuivi jusqu’à son terme.

Goïta s’est ensuite rendu au CHU Bocar Sidi Sall de Kati pour rendre visite aux blessés civils et militaires pris en charge à la suite des attaques. Il y a été accueilli par la ministre de la Santé et du Développement social, le colonel-major Assa Badiallo Touré. Le chef de l’État a adressé ses encouragements au personnel soignant et souhaité un prompt rétablissement aux blessés.

Les attaques du 25 avril, les plus importantes au Mali depuis 2012, ont frappé simultanément Kati, Bamako, Mopti, Gaoet Kidal. Elles ont coûté la vie au général Camara, tué dans l’explosion d’un véhicule piégé contre son domicile à Kati. Aucun bilan officiel des victimes civiles et militaires n’a été communiqué à ce stade par les autorités de la Transition.