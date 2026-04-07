Mali : les FAMa infligent un camouflet aux terroristes et saisissent un important lot de motos

Les Forces armées maliennes (FAMa) ont conduit du 1er au 3 avril 2026 une opération antiterroriste dans la région de Tombouctou, neutralisant plusieurs combattants et interceptant un convoi logistique destiné à des groupes armés. L’intervention a couvert un rayon de 160 kilomètres autour des localités de Bintagoungou, Lerneb et Raselma, situées à l’est et au sud-ouest de la ville.

Un convoi de motos et du matériel militaire mis hors de portée des groupes armés

Les soldats ont saisi deux camions chargés de motos de marque KTM Sanili avec moteurs en caisse, une quantité de carburant et plusieurs équipements de communication. Un véhicule militaire appartenant aux FAMa, volé lors de l’attaque de Soumpi en 2018, a également été récupéré. Le commandement militaire y voit une frappe directe contre les capacités logistiques des réseaux terroristes opérant dans le nord du Mali.

L’opération Dougoukoloko étend son emprise sur le secteur de Tombouctou

L’intervention a été menée dans le cadre du Secteur 3 de l’opération Dougoukoloko, placé sous l’autorité du colonel Seydou Bassirou Niangadou. Ce dernier a affirmé que « les missions de sécurisation des personnes et de leurs biens se poursuivront sans répit » dans la région. Les éléments engagés ont neutralisé plusieurs engins explosifs improvisés, dissimulés notamment dans des boutiques le long du dispositif.

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Selon les responsables militaires, les équipements interceptés proviendraient de Mauritanie. Cette assertion n’a pas été confirmée par une source indépendante.

Le colonel Cheick Abdoul Kader Diarra, chef des opérations du Secteur 3, a indiqué que la pression sur les groupes armés sera maintenue jusqu’à la pacification totale du secteur. Le commandement a appelé les populations à transmettre des informations aux patrouilles afin d’appuyer les opérations en cours.