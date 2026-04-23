Mbappé : Arbeloa ironise sur la polémique autour d’un “like” lié à Mourinho

L’entraîneur du Real Madrid, Álvaro Arbeloa, a réagi ce jeudi en conférence de presse à une polémique impliquant Kylian Mbappé. L’attaquant français est pointé du doigt pour avoir aimé une publication évoquant une possible arrivée de José Mourinho sur le banc madrilène lors du prochain mercato estival.

L’épisode s’appuie sur une interaction de Mbappé sur Instagram, où il a apposé un « J’aime » sous un contenu valorisant le passage de Mourinho au Real Madrid et suggérant son retour. Interrogé à ce sujet, le technicien espagnol a choisi de ne pas en faire un sujet de controverse, préférant une réponse détendue.

Une réaction ironique en conférence de presse

Face aux questions, Álvaro Arbeloa a clairement écarté toute polémique, en adoptant un ton léger. « Ça ne me dérange pas qu’il like Mourinho ou Julia Roberts. Ce sont des choses qui m’importent peu », a-t-il déclaré. Par cette réponse, l’entraîneur madrilène a signifié que ce type d’activité sur les réseaux sociaux ne relevait pas, à ses yeux, d’un sujet sportif ou disciplinaire.

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La sortie intervient à la veille d’un déplacement du Real Madrid sur la pelouse du Real Betis, dans un calendrier de fin de saison où le club cherche à maintenir sa dynamique après une victoire serrée face à Alavés (2-1).

Une rumeur persistante autour du banc madrilène

Le nom de José Mourinho circule depuis plusieurs semaines dans les discussions autour de l’encadrement technique du club. L’ancien entraîneur du Real Madrid (2010-2013) est régulièrement cité parmi les profils susceptibles de revenir, même si aucune annonce officielle n’a été faite à ce stade.

Dans ce climat, chaque signal, même indirect, est scruté. L’interaction de Kylian Mbappé sur les réseaux sociaux a ainsi été interprétée comme un possible indice sur ses préférences, sans qu’aucune déclaration du joueur ne vienne confirmer cette lecture.

Arbeloa dans une ligne constante avec Mbappé

Cette prise de parole s’inscrit dans la continuité des récentes interventions d’Álvaro Arbeloa concernant son attaquant. Ces dernières semaines, l’entraîneur madrilène avait déjà pris position pour relativiser certaines critiques visant l’international français, notamment sur son implication dans le jeu sans ballon.

En adoptant une posture similaire, le technicien confirme sa volonté de contenir les débats médiatiques autour de son effectif. Le Real Madrid poursuivra sa saison avec un déplacement à Séville face au Betis, prévu dans les prochaines heures.