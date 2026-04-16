Mbappé bat Messi et devient le plus jeune joueur à 70 buts en Ligue des Champions

Kylian Mbappé a inscrit son 70e but en Ligue des Champions mercredi soir à Munich, lors du quart de finale retour opposant le Real Madrid au Bayern Munich (3-4). À 27 ans et 116 jours, l’attaquant français devient le plus jeune joueur de l’histoire de la compétition à franchir ce cap, devançant Lionel Messi, qui avait atteint ce total à 27 ans et 134 jours.

Le but, inscrit en première période, est le 15e de Mbappé dans cette édition de la C1, en 11 matchs. Il égale ainsi le record de Karim Benzema, meilleur total jamais atteint par un joueur français en une seule saison de Ligue des Champions. Selon les données compilées par le compte Stats du Foot, l’attaquant madrilène est également le premier joueur de l’histoire à marquer dix buts à l’extérieur lors d’une même campagne européenne.

Une saison historique malgré l’élimination

Ces records personnels interviennent dans un contexte d’échec collectif. Battu 2-1 à l’aller au Santiago Bernabéu, le Real Madrid s’est incliné 3-4 à l’Allianz Arena, pour une élimination sur le score cumulé de 5-6. C’est la première fois depuis 2021 que le club madrilène quitte la compétition dès les quarts de finale.

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Mbappé termine cette campagne européenne avec 15 buts en 11 apparitions, un bilan individuel exceptionnel qui contraste avec les résultats de son équipe. Sur l’ensemble de la saison toutes compétitions confondues, il revendique 40 buts en 39 matchs.

Une course aux records qui se poursuit

Avec 70 réalisations en Ligue des Champions, Mbappé se rapproche des grands noms au classement historique des buteurs de la compétition. Cristiano Ronaldo en détient le record absolu avec 140 buts, devant Messi (129) et Benzema (90). À son rythme actuel — une moyenne de 0,88 but par match en C1 — l’attaquant du Real Madrid dispose encore de plusieurs saisons pour remodeler ce classement.

Éliminé de la Ligue des Champions et de la Coupe du Roi, le Real Madrid, qui accuse neuf points de retard sur le FC Barcelone en Liga, concentre désormais ses dernières ambitions de la saison sur le championnat espagnol.