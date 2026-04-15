Mbappé injustement critiqué : Pierre Ménès s'appuie sur Kroos pour prendre sa défense

L’ancien consultant de Canal+, Pierre Ménès, a pris la défense de Kylian Mbappé sur sa chaîne YouTube Pierrot Le Foot cette semaine, en s’appuyant sur une récente déclaration de la légende du Real Madrid, Toni Kroos, pour déplacer la responsabilité des mauvais résultats madrilènes loin de l’attaquant français.

Kroos pointe le milieu de terrain

Dans son podcast Einfach mal Luppen, qu’il co-anime avec son frère Felix, Kroos a livré une analyse sans détour de la situation de Mbappé au Real Madrid. Pour l’ancien milieu de terrain allemand, les critiques adressées au numéro 10 madrilène ignorent la source réelle des difficultés de l’équipe : « On n’amène pas un joueur comme lui pour qu’il se contente de miettes. Il a besoin de service, de passes propres, rapides, intelligentes. En ce moment, il est isolé, et les gens vont lui faire porter le chapeau alors que le vrai problème est à 30 mètres derrière lui. »

Ces propos ont été tenus dans la foulée de la défaite 1-2 du Real Madrid à domicile face au Bayern Munich lors du quart de finale aller de la Ligue des champions, le 7 avril 2026. Depuis le début de la saison, le milieu de terrain madrilène peine à compenser les départs de Kroos lui-même et de Luka Modrić, transféré à l’AC Milan à l’été 2025.

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Ménès reprend l’analyse à son compte

Pierre Ménès, qui défend régulièrement Mbappé sur Pierrot Le Foot depuis le début de la saison, a saisi la prise de position de Kroos pour étayer un argument qu’il avance depuis plusieurs mois : le Real Madrid n’a pas su remplacer son métronome allemand, et c’est Mbappé qui en paie le prix sur le plan médiatique.

Des médias comme Eurosport et la Cadena SER ont également relevé l’appauvrissement créatif du milieu madrilène comme facteur limitant pour l’attaquant français, qui comptabilise tout de même un bilan solide cette saison.

Le match retour entre le Real Madrid et le Bayern Munich se disputera à l’Allianz Arena le 15 avril 2026, avec les Madrilènes contraints de renverser un déficit d’un but pour espérer atteindre les demi-finales.