Mbappé sur la paternité : « Il n'y a que Dieu qui sait »

Kylian Mbappé s’est exprimé sur son désir d’être père lors d’un passage dans l’émission The Bridge, diffusée en avril 2026 et animée par son coéquipier au Real Madrid et en équipe de France, Aurélien Tchouaméni. Interrogé directement sur la question de la paternité, l’attaquant français de 26 ans a répondu : « Il n’y a que Dieu qui sait. Un jour bien sûr. »

Une question posée en direct, entre coéquipiers

La séquence s’est produite en présence d’Achraf Hakimi, défenseur du Paris Saint-Germain et ami proche de Mbappé, qui venait d’évoquer sa propre expérience de père sur le plateau. C’est l’humoriste Donel Jack’sman, co-animateur de l’émission, qui a saisi l’occasion pour interpeller Mbappé sur ses intentions familiales. Tchouaméni avait répondu quelques secondes avant lui : « C’est pas pour maintenant. Peut-être un jour si Dieu le veut. »

Les deux joueurs, tous deux de confession musulmane, ont ainsi renvoyé la question de la parentalité à une décision divine, sans fixer d’horizon temporel.

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Une vie privée sous haute surveillance

La prise de parole de Mbappé sur sa vie personnelle reste rare. En décembre 2024, lors d’un entretien fleuve accordé à Mouloud Achour pour l’émission Clique sur Canal+, le joueur avait abordé sa foi sans évoquer la question des enfants. Il avait alors confié considérer son parcours comme « un cadeau de Dieu », dans un entretien centré sur sa vision de la réussite et de la solidarité.

Depuis son transfert au Real Madrid à l’été 2024, Mbappé entretient une relation avec l’actrice espagnole Ester Expósito, révélée par la presse people début 2025. La relation n’a jamais été confirmée officiellement par les deux parties.