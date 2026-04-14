Mbappé sur le Real Madrid : « C'est comme un cadeau de Dieu »

Kylian Mbappé s’est confié au magazine GQ Espagne dans un entretien intime il y a quelques jours, abordant sa vie au Real Madrid, l’évolution de son jeu et ses ambitions à l’approche de la Coupe du monde 2026. Une interview dans laquelle l’attaquant français livre un regard rare sur ce que représente pour lui le club madrilène.

Sur le Bernabéu et l’environnement de la Casa Blanca, Mbappé ne cache pas sa gratitude : « Pour moi, c’est comme un cadeau de Dieu. Avoir l’opportunité de vivre ma passion, de disputer les plus grands matchs, d’être dans le meilleur club du monde. Je suis toujours très reconnaissant d’être sur le terrain, de me lever chaque matin pour faire ce qui me rend heureux. »

Un jeu reconfiguré autour de la régularité

Arrivé au Real Madrid à l’été 2024 en provenance du Paris Saint-Germain, Mbappé décrit une évolution notable dans sa manière d’aborder le football de haut niveau. Là où ses débuts professionnels étaient guidés par l’instinct et l’expression individuelle, il dit désormais accorder la même importance au collectif et à la constance. Selon lui, la maturité du joueur de haut niveau ne réside plus dans le talent brut, mais dans la capacité à performer durablement : « De nos jours, le talent ne suffit plus. Ce qui fait la différence, c’est la régularité. »

Publicité

Cette reconfiguration coïncide avec une saison 2025-2026 statistiquement remarquable. Mbappé totalise 39 buts en Liga et 13 en Ligue des champions au moment de la publication de l’entretien, ce qui le place en tête des buteurs de la compétition européenne.

Une saison sous haute pression sportive

L’interview paraît dans un moment de tension sportive pour le Real Madrid, éliminé de la course au titre en Liga après une défaite à Majorque début avril, et engagé en quarts de finale de Ligue des champions face au Bayern Munich. Le match aller s’est joué le 7 avril au Santiago Bernabéu, le retour est prévu à Munich.

Sur le plan personnel, Mbappé est également cité dans un litige financier avec le PSG portant sur 55 millions d’euros d’arriérés de salaire et de primes, que le club parisien conteste en réclamant à son tour 98 millions d’euros. L’affaire est en cours devant la juridiction compétente.