Médecine: une IA capable de prescrire des médicaments développée aux USA

Au début de ce mois d’avril 2026, une startup américaine, Legion Health, a annoncé le lancement d’un nouveau programme de santé. Dans l’Utah uniquement, celle-ci permet aux personnes qui le souhaitent, d’utiliser un chatbot pour renouveler leurs ordonnances de certains traitements (jugés non toxiques), moyennant un abonnement mensuel de 19 dollars.

Ce dispositif est très encadré. Actuellement, il ne concerne que des patients dont l’état est considéré comme étant jugé stable. Des patients suivis, qui pourront simplement renouveler les ordonnances et non pas changer de traitement. Afin d’éviter les abus, le système de chatbot intègre des mesures de sécurité très strictes. Par exemple, un utilisateur ne devra pas avoir été récemment hospitalisé pour des troubles psychiatriques.

L’intelligence artificielle, au service de la santé

En outre, le bot n’aura pas le droit d’ajuster les dosages ou de proposer un autre traitement. Il aura l’obligation de s’en tenir aux ordonnances actuelles. Dès lors, se pose la question du pourquoi ? À quoi sert réellement un tel outil ? Les fondateurs de Legion Health affirment que l’idée, ici, est de simplifier l’accès aux soins pour les patients déjà considérés comme stabilisés.

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Pour de nombreux médecins, cela n’augure cependant… rien de bon. En effet, certains rappellent que la médecine, ce n’est pas “que” signer des prescriptions. C’est aussi effectuer un suivi du patient, pour s’assurer que celui-ci aille mieux. C’est aussi le limiter dans le cas sur-consommation, afin d’éviter les abus. Plus globalement, les chercheurs sont encore très prudents à l’endroit de l’intelligence artificielle en santé.

Un précédent qui n’incite pas vraiment à l’optimisme

L’histoire leur donne d’ailleurs raison. Au mois de janvier 2026, la startup Doctronic proposait exactement le même type de service. Résultat ? Le chatbot avait été manipulé en quelques semaines. Ordonnance erronée, conseils à ne pas suivre, dosages inadaptés, le bot a rapidement dévié de sa mission première au point que le projet a été totalement stoppé.