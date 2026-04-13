MMA: Le sénégalais Reug Reug défendra son titre face à Anatoly Malykin le 15 mai à Bangkok

Le champion du monde sénégalais des poids lourds de ONE MMA, Oumar Kane “Reug Reug”, affrontera finalement le Russe Anatoly Malykhin lors d’un combat revanche fixé au 15 mai à Bangkok. L’affiche, confirmée par ONE Championship, aura lieu au Lumpinee Stadium et sera diffusée en direct sur la plateforme officielle de l’organisation.

Cette confirmation intervient plusieurs mois après le forfait du lutteur sénégalais, victime d’un grave accident de voiture aux Émirats arabes unis. L’incident avait contraint Reug Reug à renoncer à une première confrontation programmée en novembre, mettant temporairement en suspens sa défense de titre.

Une revanche très attendue officialisée

ONE Championship a validé ce duel comme événement principal de sa carte intitulée « The Inner Circle ». Le combat opposera le champion en titre Oumar Kane à Anatoly Malykhin, ancien détenteur de la ceinture des poids lourds.

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Cette rencontre s’inscrit dans la continuité directe de leur première opposition, remportée par le Sénégalais, qui lui avait permis de s’emparer du titre mondial. La revanche représente une opportunité pour Malykhin de récupérer sa ceinture, tandis que Reug Reug cherchera à confirmer sa domination dans la catégorie.

Retour après plusieurs mois d’absence

L’accident survenu fin 2025 avait interrompu la dynamique du champion sénégalais, contraint à une période de convalescence. Son retour dans la cage marque une étape importante, avec une première défense de titre désormais programmée.

À ce stade, aucune autre modification du programme n’a été annoncée par l’organisation. Le combat du 15 mai devrait ainsi constituer l’un des temps forts du calendrier de ONE Championship, avec une diffusion prévue en prime time asiatique.

L’évolution de la préparation d’Oumar Kane dans les semaines à venir sera déterminante avant ce rendez-vous, désormais confirmé comme sa première défense officielle de ceinture mondiale.