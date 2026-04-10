Mondial 2026 : les prix des billets explosent avec une nouvelle offre haut de gamme

La FIFA a introduit des catégories de billets supplémentaires pour la Coupe du Monde 2026, dépassant les tarifs record initialement annoncés, selon les informations révélées par ESPN ce 10 avril. Ces nouveaux niveaux de sièges, intégrés progressivement sur le site de vente sans communication préalable, portent les prix à des sommets inédits pour le tournoi qui se déroulera en juin et juillet 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Le tournoi, première édition à réunir 48 équipes et à se tenir dans trois pays hôtes, s’accompagne d’une stratégie tarifaire sans précédent. Les billets initialement proposés atteignaient déjà 3 600 euros minimum pour la finale, avec des tarifs intermédiaires de 200 à 600 euros pour les matchs de poule et jusqu’à 2 700 euros en demi-finale. Cette première grille tarifaire reflétait une demande exceptionnelle : plus de 20 millions de demandes de billets pour une offre bien inférieure.

Des paliers tarifaires qui s’accumulent

La FIFA a ajouté une catégorie 2 « front » sans annonce publique, proposant les billets entre 1 940 et 2 330 dollars pour le match d’ouverture américain. La semaine suivante, l’organisme a créé un nouveau niveau de catégorie 1 « front », demandant jusqu’à 4 105 dollars pour un siège lors de la rencontre États-Unis-Paraguay à Inglewood, en Californie, le 12 juin. Ces tarifs dépassent de 1 370 dollars le plafond précédemment communiqué pour la catégorie 1.

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Selon The Athletic, la catégorie 1 était définie comme l’offre premium « sièges les plus chers situés principalement au niveau inférieur ». La catégorie 2, en revanche, se situait « en dehors des zones de catégorie 1, disponible aux niveaux inférieur et supérieur ». L’ajout de variantes « front » crée une structure tarifaire fragmentée, où les mêmes zones de stade bénéficient désormais de plusieurs niveaux de prix.

Une escalade parallèle au marché de la revente

Ces augmentations officielles interviennent alors que le marché secondaire connaît une envolée vertigineuse. Des billets de catégorie 3 pour le match inaugural Mexique – Afrique du Sud se revendent à 5 324 dollars contre 895 dollars au tarif d’origine, soit presque six fois le prix initial. Pour la finale du 19 juillet, certains sièges de catégorie 1 s’échangent autour de 20 000 dollars, comparé à un tarif de base de 7 875 dollars.

Nouvelle phase de vente en avril

La FIFA doit ouvrir sa quatrième et dernière phase de vente au début d’avril selon le système du « premier arrivé, premier servi ». Les supporters demeurent critiques face à cette stratégie de tarification échelonnée, régulièrement dénoncée par les associations de fans en Europe pour son impact sur l’accès aux matchs pour les supporters ordinaires.