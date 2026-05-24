Bruno Fernandes rejoint Cristiano Ronaldo dans l’histoire de la Premier League

Bruno Fernandes rejoint désormais Cristiano Ronaldo parmi les joueurs portugais sacrés meilleurs joueurs de Premier League. Le capitaine de Manchester United a été élu meilleur joueur du championnat anglais pour la saison 2025/26, selon l’annonce officielle de la Premier League publiée vendredi.

Le Portugais succède à Mohamed Salah après une saison durant laquelle il s’est imposé comme l’un des joueurs les plus décisifs du championnat. Malgré les difficultés traversées par Manchester United cette année, Bruno Fernandes a terminé l’exercice avec 20 passes décisives, égalant ainsi le record établi auparavant par Thierry Henry et Kevin De Bruyne.

Un nouveau Portugais au palmarès du championnat anglais

Avec cette distinction, Bruno Fernandes devient le troisième joueur portugais à recevoir le trophée de meilleur joueur de Premier League. Avant lui, seuls Cristiano Ronaldo, récompensé en 2006/07 et 2007/08, ainsi que Rúben Dias en 2020/21, avaient réussi cette performance.

La Premier League a également confirmé que le meneur de jeu de Manchester United devenait le premier joueur du club à remporter ce trophée depuis Nemanja Vidić lors de la saison 2010/11. Selon Reuters et Sky Sports, cette récompense intervient après plusieurs mois durant lesquels le Portugais a porté l’animation offensive des Red Devils, notamment dans la course à une qualification européenne.

Une saison déjà récompensée par les journalistes anglais

Avant cette distinction officielle de la Premier League, Bruno Fernandes avait déjà été désigné joueur de l’année par la Football Writers’ Association (FWA), l’association des journalistes de football en Angleterre. Il était alors devenu le premier joueur de Manchester United à recevoir cette récompense depuis Wayne Rooney.

Le Portugais conserve encore la possibilité d’établir un nouveau record de passes décisives. Manchester United doit disputer son dernier match de championnat face à Brighton & Hove Albion, une rencontre au cours de laquelle Bruno Fernandes pourrait dépasser la marque des 20 passes décisives établie jusque-là par Thierry Henry et Kevin De Bruyne.