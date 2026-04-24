OTAN : Trump vise-t-il l’Espagne ? La réponse de Pedro Sánchez

Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a rejeté vendredi des informations évoquant une possible suspension de l’Espagne de l’OTAN, en ouverture d’un sommet des dirigeants de l’Union européenne à Chypre. Cette hypothèse, rapportée par l’agence Reuters, proviendrait d’un document interne du Pentagone examinant des mesures contre certains alliés jugés insuffisamment engagés dans le conflit contre l’Iran.

Face à des journalistes, le chef du gouvernement espagnol a écarté toute portée immédiate à ces éléments, soulignant que Madrid se base sur des positions officielles et non sur des échanges internes non confirmés. Il a réaffirmé la ligne de son pays, fondée sur une coopération avec les alliés, tout en respectant le cadre du droit international.

Une note interne sans décision officielle

Selon Reuters, le Pentagone aurait évoqué plusieurs options visant des membres de l’OTAN, dont une suspension de l’Espagne. Cette possibilité resterait toutefois au stade de réflexion interne. Aucun responsable américain n’a confirmé publiquement l’existence d’une telle mesure ni son éventuelle mise en œuvre.

Publicité

Le fonctionnement de l’OTAN, alliance militaire fondée sur le traité de Washington de 1949, ne prévoit pas explicitement de mécanisme clair permettant de suspendre un État membre. Toute décision de cette nature impliquerait un consensus politique entre alliés, ce qui rend sa concrétisation incertaine.

Désaccords sur le conflit avec l’Iran

Les tensions entre Madrid et Washington s’inscrivent dans les divergences liées à la guerre contre l’Iran. L’Espagne a refusé de soutenir certaines opérations américaines, notamment en limitant l’usage de ses infrastructures militaires.

Cette position a suscité des réactions du côté américain. Le président Donald Trump a déjà évoqué la possibilité de sanctions commerciales visant l’Espagne, selon plusieurs déclarations relayées ces dernières semaines. Ces prises de position traduisent une pression croissante sur les alliés européens pour renforcer leur engagement.

Une réponse espagnole mesurée

Madrid maintient une posture prudente, sans remettre en cause son appartenance à l’OTAN. Le gouvernement espagnol insiste sur le respect des engagements internationaux tout en refusant de s’associer à des opérations jugées contraires à ses principes.

Aucune décision officielle n’ayant été annoncée par Washington, la question d’éventuelles sanctions ou d’une mesure au sein de l’OTAN reste, à ce stade, hypothétique. Les discussions entre alliés devraient se poursuivre dans les prochains jours, notamment à l’occasion des réunions diplomatiques en cours au niveau européen.