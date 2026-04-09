Palais royal d’Abomey au Bénin : L’épopée silencieuse des épouses royales du Danhomè

Par-delà les récits de conquêtes et la renommée mondiale des Amazones (les Agoodjié), une autre force féminine, plus discrète mais tout aussi capitale, battait au cœur de l’ancien royaume d’Abomey : celle des épouses royales. Issues de terres lointaines pour certaines, captives de guerre devenues reines pour d’autres, elles furent les piliers invisibles d’une puissance qui a régné sur le Danhomè pendant trois siècles.

L’histoire du Danhomè est une fresque de sang et de gloire, jalonnée par les noms de rois bâtisseurs. Pourtant, dans l’intimité des palais de terre rouge d’Abomey, des centaines de femmes ont œuvré à la stabilité, à la diplomatie et même à la défense du royaume. Ces épouses, que le récit historique officiel a souvent reléguées au second plan, méritent aujourd’hui que l’on lève le voile sur leur destin atypique.

L’un des aspects les plus fascinants de la cour d’Abomey réside dans l’origine de ces femmes. Contrairement à de nombreuses monarchies européennes où les alliances se scellaient par des mariages aristocratiques, une grande partie des épouses du roi du Danhomè était, au départ, originaires des peuples conquis à l’issue des guerres.

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Venues des royaumes voisins (Mahi, Yoruba, Nago ou autres), ces femmes arrivaient au palais comme étrangères. Paradoxalement, c’est cette absence de racines locales qui faisait leur force aux yeux du souverain. N’ayant aucune famille noble locale pour influencer leur loyauté, elles devenaient les alliées les plus fidèles du roi. Élevées au rang de princesses ou de favorites, elles troquaient leur statut d’étrangère contre celui de conseillères de l’ombre, dévouées corps et âme à la prospérité de leur nouvelle patrie. C’étaient elles qui pouvaient mettre au monde les futurs héritiers du trône royal, car selon les prescriptions de l’une des 41 lois régissant le Danhomè, aucun fils issu de l’union d’un prince et d’une princesse ne peut accéder au trône. Du coup, même si le roi de Danhomè avait des épouses originaires du royaume, ces dernières savaient d’office que l’héritier du trône ne pouvait pas provenir de leurs entrailles.

La vie derrière les murs

La cour des épouses n’était pas un simple lieu de résidence. C’était une véritable administration. Sous l’autorité de la Kpodjito (la Reine-Mère, mère directe du roi ou désignée parmi les épouses du roi précédent), la vie quotidienne était régie par une hiérarchie stricte. Certaines s’occupaient exclusivement du bien-être du roi, de ses repas et de ses vêtements. D’autres géraient les stocks de richesses, les récoltes des palmeraies royales et le commerce. Beaucoup jouaient un rôle prépondérant dans le culte des ancêtres royaux, assurant la protection spirituelle du trône.

Vivre dans l’enceinte du palais signifiait accepter une vie de claustration relative, mais c’était aussi accéder à une éducation et à un pouvoir d’influence inaccessibles au commun des mortels. Elles étaient les « oreilles » du roi, celles qui recueillaient les confidences et les rumeurs pour en informer le souverain. En d’autres termes, c’était un service de renseignement bis.

Des guerrières dans le sillage du Roi

L’engagement de ces femmes ne s’arrêtait pas aux portes des palais. Contrairement à une idée reçue, l’implication féminine à la guerre ne se limitait pas aux régiments d’élite des Agoodjié. De nombreuses épouses accompagnaient le roi lors de ses campagnes militaires. Pendant les expéditions, elles constituaient une logistique de pointe, gérant le ravitaillement et les soins. Mais plus encore, dans les moments de doute, elles étaient celles qui galvanisaient les troupes par leurs chants et leur présence physique. Certaines, par leur courage exceptionnel, ont même pris les armes pour protéger la personne royale, prouvant que l’étiquette d’épouse n’excluait en rien celle de combattante.

Si la plupart sont restées anonymes, quelques figures émergent du brouillard du temps pour illustrer cet engagement. Nanyé Hwanjile, bien qu’ayant vécu au XVIIIe siècle, influente en tant qu’épouse du roi Akaba et mère du roi Tégbessou a radicalement transformé la culture religieuse du Danhomè en y introduisant de nouvelles divinités qui ont renforcé la cohésion sociale du royaume. Nanyé Zoyidi – épouse du roi Guézo, elle est connue pour ses efforts de modernisation et ses réformes militaires. Nanyé Zévotin – épouse du roi Glèlè et mère du roi Bêhanzin, et Nanyé Kanayi – une autre épouse du roi Glèlè et mère du roi Agoli-agbo, sont reconnues pour leur diplomatie habile et leurs tentatives de réforme politique.

Un héritage à célébrer

Aujourd’hui, alors que le Bénin redécouvre la richesse de son patrimoine immatériel et que les Amazones sont érigées en symboles nationaux, il est temps de rendre justice aux épouses royales. Elles ne furent pas de simples figurantes dans une cour polygame, mais des actrices de l’expansion territoriale et de la stabilité politique du Danhomè.

Leur discrétion n’était pas une absence d’action, mais une forme de pouvoir subtile. En tant qu’étrangères ayant adopté le Danhomè comme leur propre sang, elles représentent un modèle d’intégration et de dévouement. Célébrer ces femmes, c’est reconnaître que la grandeur d’un royaume ne se mesure pas seulement au tranchant des sabres, mais aussi à la force et à l’intelligence de celles qui, dans l’ombre du trône, en ont tissé la destinée. Le palais d’Abomey, avec ses murs imprégnés d’histoire, résonne encore de leur souffle. Il appartient désormais aux générations actuelles de transformer ces murmures en un hommage vibrant.

Tognissè Dahandé