Présidentielle au Bénin : le GERDDES Afrique félicite Wadagni pour sa « brillante victoire »

Au lendemain de l’élection présidentielle du 12 avril 2026, les réactions continuent de se multiplier au sein des organisations de la société civile. Parmi elles, celle du GERDDES Afrique, qui a adressé un message officiel de félicitations au président élu Romuald Wadagni, saluant une victoire largement validée par les urnes.

Dans un courrier daté du 18 avril 2026, l’organisation indique que le scrutin, tel que proclamé par les institutions habilitées, consacre le candidat élu avec plus de 94 % des suffrages exprimés. Une performance qualifiée de « brillante victoire historique », traduisant, selon le GERDDES Afrique, l’adhésion du peuple béninois au projet de société porté par le nouveau président. Au-delà du chef de l’État, le message s’étend également à la vice-présidente Mariam Chabi Talata, associée à ces félicitations dans un esprit d’unité institutionnelle.

Une organisation de référence dans les dynamiques démocratiques africaines

Cette prise de position du GERDDES Afrique ne passe pas inaperçue au regard du poids et de la trajectoire de l’institution. Organisation non gouvernementale internationalement reconnue, le GERDDES Afrique cumule plus de trois décennies d’engagement en faveur de la démocratie, de la paix et du développement sur le continent.

Publicité

Maître Sadikou Ayo Alao, une figure majeure de la société civile

Derrière cette organisation, une personnalité emblématique : Maître Sadikou Ayo Alao. Fondateur du GERDDES Afrique et aujourd’hui président d’honneur, il s’impose comme l’un des pionniers de la société civile béninoise.

Acteur engagé de longue date dans les débats politiques et institutionnels, il a contribué à structurer les réflexions autour de la gouvernance démocratique en Afrique. Son parcours, marqué par un engagement constant en faveur du dialogue, de la paix et de l’État de droit, confère une résonance particulière aux prises de position de l’organisation qu’il a fondée.

Un message empreint de solennité et d’espérance

Dans un ton empreint de solennité, l’organisation exprime ses vœux pour un mandat placé sous le signe du progrès et du bien-être des populations. « Tout au long du Septennat 2026-2033, que Dieu et les mânes de nos ancêtres bénissent votre magistère, vous inspirent et guident vos pas constamment dans la concrétisation de vos engagements et paris pour le bonheur de toutes les filles et de tous les fils du Bénin enfin réconciliés et unis dans la paix », indique le document, soulignant la dimension à la fois institutionnelle et symbolique du message.