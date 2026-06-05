Xénophobie en Afrique du Sud : le Nigeria veut rapatrier de 1 000 ressortissants

Le Nigeria a lancé, le 5 juin 2026, une opération de recensement et de sélection de ses ressortissants installés en Afrique du Sud souhaitant rentrer volontairement, selon une déclaration du porte-parole du ministère nigérian des Affaires étrangères. Cette initiative intervient dans un contexte de tensions visant des immigrés, marqué par des manifestations anti-étrangers et des signalements d’agressions et d’intimidations contre des ressortissants africains dans plusieurs zones du pays.

Le dispositif concerne, selon les éléments communiqués par les autorités nigérianes et relayés dans l’annonce, plus de 1000 ressortissants susceptibles d’être touchés par ce programme de retour volontaire. Les autorités n’ont pas précisé à ce stade un calendrier complet d’évacuation, mais ont indiqué que le processus est déjà engagé avec une phase d’identification des personnes intéressées.

Un recensement lancé par Abuja pour organiser les retours

Le ministère nigérian des Affaires étrangères précise que l’opération repose sur une procédure de recensement destinée à identifier les citoyens souhaitant quitter l’Afrique du Sud. Les inscriptions doivent permettre d’organiser des départs par étapes, en coordination avec les services diplomatiques. Ce type de mécanisme passe généralement par les ambassades et peut inclure un appui logistique pour le transport des personnes concernées, sans que les modalités précises aient été détaillées dans la communication officielle nigériane. Aucune information n’a été fournie sur une implication d’organisations internationales dans ce dispositif à ce stade.

Tensions persistantes et climat de violences signalées

L’initiative nigériane intervient alors que plusieurs localités sud-africaines ont connu ces dernières semaines des manifestations dirigées contre la présence de migrants. Selon les autorités nigérianes, ces épisodes ont été accompagnés d’allégations d’agressions physiques et d’actes d’intimidation visant des ressortissants africains. Les tensions liées à la présence d’étrangers en Afrique du Sud ne sont pas nouvelles. Depuis plusieurs années, des épisodes de violences xénophobes sont régulièrement signalés dans le pays, touchant différentes communautés migrantes présentes dans les zones urbaines et périurbaines.

Mobilisation diplomatique et suivi des départs

Le gouvernement nigérian affirme poursuivre le suivi de la situation avec ses représentations diplomatiques en Afrique du Sud afin d’évaluer les besoins et d’encadrer les retours volontaires. Les personnes enregistrées devraient être prises en charge progressivement dans le cadre du dispositif mis en place par Abuja. La phase de recensement doit se poursuivre dans les prochains jours, avant la mise en œuvre d’un calendrier de départs organisé par les autorités nigérianes.