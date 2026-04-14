Présidentielle au Bénin: Les regards désormais tournés vers la Cour constitutionnelle

Après la publication des grandes tendances par la commission électorale nationale autonome (Cena), le processus électoral béninois entre dans sa phase finale. Si les chiffres provisoires donnent une avance confortable au duo de la majorité, l’élégance républicaine a marqué ce scrutin : le candidat malheureux a reconnu sa défaite avant même l’annonce officielle. Désormais, seule la haute juridiction est habilitée à proclamer les résultats définitifs.

Le rideau tombe progressivement sur l’élection présidentielle du 12 avril 2026. Dans une atmosphère de calme et de sérénité qui honore la démocratie béninoise, la Cena a livré, ce mardi, les chiffres globaux du scrutin. Ces grandes tendances, bien que provisoires, dessinent une issue claire, mais elles laissent désormais la place au temps juridique, celui de la Cour constitutionnelle.

Un duel, deux styles et un verdict clair

Cette élection aura été marquée par la confrontation de deux duos majeurs. D’un côté, le ticket porté par la majorité présidentielle, avec Romuald Wadagni et sa colistière Mariam Chabi Talata, et de l’autre, l’opposition représentée par le duo Paul Hounkpè et Judicaël Hounwanou.

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Selon les chiffres communiqués par le président de la Cena, le duo Wadagni-Talata arrive largement en tête. Sur un corps électoral de plus de six millions d’inscrits, la participation s’est stabilisée autour de 58 %, un taux témoignant de l’intérêt des citoyens pour ce tournant post-Talon. Les chiffres provisoires attribuent au duo de la majorité 94,05 % des suffrages exprimés, contre 05,95 % pour leurs challengers.

Le fait marquant de ce scrutin restera sans doute le communiqué du duo vaincu. Quelques heures seulement après la fermeture des bureaux de vote, avant même que les premières compilations de la Cena ne soient rendues publiques, Paul Hounkpè a pris les devants. Dans une déclaration empreinte de dignité, il a reconnu la victoire de son adversaire et lui a adressé ses félicitations.

« Les chiffres issus de nos propres compilations ne nous permettent pas d’inverser la tendance. Pour la paix et la stabilité de notre pays, j’adresse mes félicitations au duo arrivé en tête », a déclaré le candidat de l’opposition. Ce geste, rare dans la sous-région, a été salué par les observateurs comme une preuve de la maturité politique croissante du Bénin.

La Cour constitutionnelle, gardienne de la vérité électorale

Cependant, l’annonce de la Cena n’est qu’une étape technique. La Constitution du Bénin est formelle : seule la Cour constitutionnelle possède la compétence de proclamer les résultats définitifs après avoir vidé le contentieux électoral. Dès l’instant de la proclamation provisoire par la Cena, les dossiers ont été transférés au siège de la Haute Juridiction. Les sept sages disposent désormais de quelques jours pour examiner les éventuels recours, vérifier la régularité des procès-verbaux venus des quatre coins du pays et procéder aux rectifications nécessaires. Au sud comme au nord du pays, les partisans de la majorité célèbrent déjà cette victoire en attendant la validation institutionnelle. Le pays retient son souffle pour la proclamation officielle.

Au-delà des chiffres, le Bénin confirme une nouvelle fois sa capacité à organiser des joutes électorales sans heurts majeurs, prouvant que ses institutions, de la Cena à la Cour constitutionnelle, demeurent les piliers de sa stabilité. Si la tendance se confirme, Romuald Wadagni deviendra le prochain locataire de la Marina, avec pour mission de consolider les acquis économiques tout en répondant aux attentes sociales de la jeunesse béninoise.