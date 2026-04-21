Présidentielle au Bénin : les résultats définitifs attendus ce jeudi 23 avril

La Cour constitutionnelle du Bénin a annoncé la tenue, le jeudi 23 avril 2026 à 18 heures, d’une audience solennelle consacrée à la proclamation des résultats définitifs de l’élection présidentielle du 12 avril. L’information a été rendue publique par le Secrétaire général de l’institution dans un communiqué officiel.

Cette échéance intervient après la proclamation des résultats provisoires le jeudi 16 avril 2026 à Cotonou, qui ont donné vainqueur le duo formé par Romuald Wadagni et Mariama Chabi Talata.

Un délai légal pour d’éventuels recours

Dans son communiqué, la Cour rappelle que la proclamation des résultats définitifs est encadrée par les dispositions de l’article 49 de la Constitution et de l’article 142 du Code électoral. Ces textes fixent un délai de cinq jours après l’annonce des résultats provisoires pour permettre l’introduction de recours relatifs à la régularité du scrutin.

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Le Secrétaire général précise que la juridiction ne peut procéder à la validation finale qu’en l’absence de contestation enregistrée au greffe dans ce délai. Si aucun recours n’est déposé, les résultats provisoires deviennent définitifs lors de l’audience solennelle.

Des résultats provisoires largement favorables au duo Wadagni–Talata

Les chiffres publiés le 16 avril par la Cour constitutionnelle attribuent 94,27 % des suffrages exprimés au ticket Wadagni–Talata. Le duo concurrent, composé de Paul Hounkpè et Rock Judicaël Hounwanou, a obtenu 5,73 % des voix. Le taux de participation a été fixé à 63,55 % du corps électoral. Ces données relèvent de la compétence exclusive de la Cour constitutionnelle, seule habilitée à apprécier la régularité des opérations électorales et à en publier les résultats officiels.

Une décision sans appel attendue au siège de la Cour

L’audience du 23 avril se tiendra au siège de la Cour constitutionnelle à Porto-Novo. Elle marquera l’aboutissement du processus électoral présidentiel engagé avec le scrutin du 12 avril.

Selon le cadre juridique en vigueur, la décision de la Cour constitutionnelle en matière de résultats définitifs n’est susceptible d’aucun recours. Elle ouvre la voie à la prestation de serment du président élu, qui doit intervenir dans les délais fixés par la Constitution.