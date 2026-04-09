Présidentielle au Bénin : Nana Akufo-Addo appelle à respecter la volonté du peuple

Nana Akufo-Addo, ancien chef d’État ghanéen, est arrivé au Bénin le mercredi 8 avril en tant que chef de la mission d’observation électorale de la CEDEAO. À l’approche de la présidentielle du 12 avril, il a appelé les acteurs politiques à respecter les résultats du scrutin et à se conformer aux principes démocratiques.

Les fondamentaux démocratiques selon la CEDEAO

Dès son arrivée à Cotonou, Akufo-Addo a mis l’accent sur le lien entre démocratie viable et crédibilité des élections. La CEDEAO, a-t-il précisé, considère que « les élections sont le meilleur moyen d’exercer la souveraineté du peuple ». Selon l’ancien chef d’État ghanéen, la stabilité institutionnelle repose moins sur l’organisation technique du vote que sur la capacité de tous les acteurs à en accepter les règles et les résultats. La mission d’observation, forte de plus de 150 observateurs, aura pour tâche de veiller au respect des valeurs démocratiques tout au long du processus.

Une élection décisive

Le Bénin se prépare à un scrutin opposant deux candidats : Romuald Wadagni, ministre de l’Économie et des Finances, et Paul Hounkpè. Ce vote marque aussi une étape importante de la nouvelle Constitution, qui prévoit désormais des mandats présidentiels de sept ans en remplacement de ceux de cinq ans.

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La Commission électorale nationale autonome (CENA) a finalisé ses préparatifs logistiques avec 17 462 postes de vote déployés sur le territoire pour accueillir près de 7,9 millions d’électeurs. La CENA déploie le matériel électoral sur l’ensemble du territoire. Au centre de colisage, l’ensemble du matériel est prêt et son déploiement vers les 77 communes du Bénin est en cours.

Une mission d’observation stratégique

La CEDEAO entend affirmer son rôle de garant des normes démocratiques régionales. Le chef de mission a insisté sur un point crucial : « L’essentiel est que la volonté du peuple béninois soit respectée ». Avec plus de 150 observateurs attendus sur le terrain, la mission couvrira les principaux centres de scrutin. Le scrutin présidentiel béninois est prévu pour le dimanche 12 avril 2026.