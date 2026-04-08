Présidentielle au Bénin : la CENA engage la dernière phase du déploiement du matériel électoral

À quelques jours du scrutin présidentiel du 12 avril 2026, la Commission électorale nationale autonome (CENA) accélère les opérations logistiques sur l’ensemble du territoire. Depuis le centre de colisage du matériel électoral, le directeur du matériel et des opérations, Rufin Domingo, a détaillé l’état d’avancement du déploiement, après que le président de l’institution, Sacca Lafia, s’est rendu sur le site le lundi 30 mars pour constater le niveau d’exécution.

Selon les responsables techniques de la CENA, la confection des kits électoraux a atteint un stade avancé. Près de 18 650 kits destinés aux postes de vote ont été préparés. Chaque ensemble regroupe les documents indispensables au déroulement des opérations, notamment les listes d’affichage, les listes d’émargement ainsi que les supports de consignation des résultats.

Les équipements lourds, dont les urnes et les isoloirs, ont déjà été acheminés dans les arrondissements et positionnés sur le terrain. Le processus en cours concerne désormais le chargement et le transport du matériel vers les 77 communes du pays. L’objectif fixé par la CENA est d’achever cette phase au plus tard deux jours avant le scrutin.

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Une fois livrés, les kits seront redistribués aux différents postes de vote sous la supervision des responsables locaux. Cette marge doit permettre d’effectuer les vérifications nécessaires avant l’ouverture des bureaux. « À ce jour, nous sommes en train de faire le chargement et le déploiement du matériel vers l’intérieur du pays […] ce qui veut dire que ça laisse du temps pour faire des contrôles à l’arrivée et que forcément dimanche matin, tous les postes de vote ouvriront à l’heure », a déclaré le directeur du matériel et des opérations, Rufin Domingo.

Une étape jugée sensible par la CENA

La phase de colisage reste identifiée comme la plus délicate du processus électoral. Lors de sa visite du lundi 30 mars, le président de la CENA, Sacca Lafia, accompagné du directeur général des élections, a évalué les opérations en cours sur le site dédié.

Au terme de cette inspection, il a rappelé l’importance stratégique de cette séquence dans la chaîne logistique électorale. Chaque kit doit être complet et conforme afin d’éviter toute perturbation le jour du vote. La centralisation du colisage permet de standardiser le contenu des kits avant leur répartition sur le territoire. Cette étape intervient après plusieurs semaines de préparation en amont, incluant la production des documents électoraux et leur vérification. Elle précède directement la distribution finale vers les structures locales chargées de l’organisation matérielle du scrutin.

Des dispositions prises pour la diaspora

Le dispositif ne se limite pas au territoire national. La CENA indique avoir pris des mesures pour permettre aux Béninois résidant à l’étranger de participer au vote. Des délégations et des agents électoraux ont été déployés dans les pays concernés.

Selon les informations communiquées par l’institution, une partie du personnel est déjà arrivée à destination, tandis que d’autres équipes sont en cours d’acheminement. Ces agents auront pour mission de former les équipes locales avant la tenue du scrutin. L’objectif affiché est une mise en place complète du dispositif dès la veille du vote, afin de garantir une organisation simultanée des opérations, tant sur le territoire national qu’à l’étranger.

Une échéance imminente

La CENA vise une couverture intégrale des communes avant le jeudi précédant le scrutin. Cette échéance doit permettre d’anticiper d’éventuels ajustements logistiques et de sécuriser l’ouverture des bureaux de vote à l’heure prévue.

Le scrutin présidentiel est fixé au dimanche 12 avril 2026. D’ici là, les opérations de déploiement et de vérification se poursuivent sous la supervision de la commission électorale, qui assure que l’ensemble du dispositif est en place pour un déroulement conforme aux exigences organisationnelles.