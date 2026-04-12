Présidentielle au Bénin : une forte mobilisation des électeurs observée dans plusieurs centres de vote

Les électeurs béninois se rendent aux urnes ce dimanche 12 avril pour élire le successeur du président Patrice Talon. Depuis l’ouverture des bureaux de vote, aucun incident majeur n’a été signalé, tandis qu’une affluence notable est constatée dans plusieurs localités du pays.

Dans de nombreux centres de vote, les files d’attente se forment dès les premières heures de la journée. À Parakou, au Collège d’Enseignement Général de Banikanni, les électeurs se présentent en nombre et patientent dans le calme. La même configuration est observée à Bakinkoura, notamment à la place Tabera, où les opérations de vote se déroulent sans perturbation apparente.

Des centres de vote fortement fréquentés dans le nord et le centre

Les équipes déployées sur le terrain rapportent une fréquentation soutenue dans plusieurs localités du nord du pays. De l’École primaire publique de Nasuba à l’École Kombè, en passant par Ouèzè, les électeurs se succèdent devant les bureaux de vote. À Pèrèrè, dans le village de Gah Maro, une école coranique transformée en centre de vote accueille également une importante affluence.

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Dans le département des Collines, des observations similaires sont faites à Savè, où des regroupements d’électeurs sont signalés dans plusieurs centres. À Ouèssè, notamment à l’École privée la CIM, à l’EPP Ouèssè Centre G et à l’EPP Egbessi, la participation apparaît soutenue au fil de la journée. Dans l’arrondissement de Zaffè, commune de Glazoué, la présence des électeurs devant les bureaux reste constante.

Une mobilisation visible aussi dans le sud

Dans le sud du pays, notamment à Abomey-Calavi, le centre de vote de l’EPP Gbodjè-Womey présente une configuration similaire. Sur place, les électeurs se déplacent en nombre et attendent leur tour dans un climat jugé apaisé. Les files d’attente s’étendent parfois sur plusieurs mètres, sans signe de tension.

Un agent électoral présent sur les lieux résume la situation en ces termes : « Les électeurs sortent massivement, et les files d’attente se forment dans le calme ». Cette mobilisation régulière à cette mi-journée constitue l’un des faits marquants du scrutin dans cette zone.

Une participation suivie dans un climat sans incident majeur

D’après les informations recueillies par les équipes de terrain, les opérations de vote se déroulent globalement dans des conditions normales sur l’ensemble du territoire. Aucun trouble significatif n’a été officiellement rapporté depuis l’ouverture des bureaux.

Selon le calendrier électoral en vigueur, les bureaux de vote sont ouverts de 7 heures à 16 heures sur toute l’étendue du territoire national, sauf prolongation éventuelle décidée par les autorités électorales en cas d’affluence persistante. La Commission électorale nationale autonome (CENA), chargée de l’organisation du scrutin, supervise le déroulement des opérations avec l’appui des agents déployés dans les centres.

La forte affluence observée dans plusieurs localités pourrait influencer le taux de participation final, dont les chiffres officiels seront publiés après la centralisation des résultats. En attendant la clôture du scrutin prévue dans l’après-midi, la mobilisation des électeurs reste visible dans de nombreux centres, où les files d’attente continuent de se former.