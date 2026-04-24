Présidentielle de 2026 au Bénin : Macron félicite Wadagni après sa victoire

(Il appelle à renforcer le partenariat). Au lendemain de l’annonce des résultats définitifs de la présidentielle du 12 avril 2026 au Bénin, le président français Emmanuel Macron a adressé un message officiel à Romuald Wadagni. Dans cette lettre, Paris salue cette victoire et réaffirme sa volonté de consolider une coopération stratégique.

La reconnaissance internationale de la victoire de Romuald Wadagni s’organise progressivement. Parmi les premières réactions, celle du président français Emmanuel Macron, qui a adressé une lettre de félicitations datée du 24 avril 2026 au nouveau chef de l’État béninois.

Dans ce message, le président français adopte un ton à la fois solennel et cordial. « Je tiens à vous adresser mes très sincères et chaleureuses félicitations pour votre élection », écrit-il, saluant ainsi l’issue du scrutin présidentiel du 12 avril. Au-delà de la formule protocolaire, Emmanuel Macron insiste sur les responsabilités liées à cette fonction. Il exprime « des vœux très sincères de succès dans l’accomplissement de cette haute mission, au service de la paix, de la stabilité et du développement », plaçant d’emblée le mandat sous le signe des enjeux nationaux et régionaux.

Publicité

Une élection dans la continuité

La présidentielle béninoise s’est tenue dans un climat globalement apaisé, avec des résultats définitifs donnant Romuald Wadagni largement en tête. Actuel ministre de l’Économie et des Finances, il s’impose comme une figure de continuité des réformes économiques engagées ces dernières années. Cette victoire confirme une orientation politique axée sur la stabilité institutionnelle et la poursuite des politiques de modernisation.

Paris mise sur un partenariat renforcé

Dans sa correspondance, Emmanuel Macron met en avant la solidité des relations entre la France et le Bénin. Il évoque une relation « d’amitié et de confiance » qu’il souhaite consolider avec le nouveau président.

« Cette relation, ancienne et profonde, trouve sa force dans les liens humains, culturels et historiques », souligne-t-il, tout en affirmant sa volonté de « l’approfondir » dans les années à venir.

Le chef de l’État français appelle également à développer des coopérations concrètes, notamment dans les domaines du patrimoine, de l’éducation et des investissements économiques. Il insiste sur des partenariats « durables, solidaires et créateurs d’opportunités ».

Un contexte régional sous tension

Enfin, Emmanuel Macron n’élude pas les défis sécuritaires. Il rappelle que la sous-région fait face à « des défis sécuritaires majeurs » et réaffirme « la solidarité constante de la France aux côtés du Bénin ». Cette prise de position traduit la volonté de Paris de maintenir un lien étroit avec Cotonou, dans un environnement ouest-africain marqué par des enjeux de stabilité. En adressant ses félicitations officielles, la France envoie ainsi un signal clair : celui d’une relation appelée à se poursuivre et à se renforcer sous la présidence de Romuald Wadagni.