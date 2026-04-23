Réchauffement climatique: l'Europe frappée de plein fouet par plusieurs maladies

Le 22 avril 2026, la revue scientifique The Lancet a publié un rapport consacré aux effets du changement climatique sur la santé en Europe. L’étude, menée par 65 chercheurs issus de 43 organisations différentes, s’appuie sur des données collectées entre 2015 et 2024. Celle-ci tend à démontrer qu’avec la hausse des températures, le Vieux Continent est de plus en plus exposé à des maladies qui ne le concernaient pas il y a encore quelques années, comme zika, la dengue et d’autres.

Les résultats de l’étude démontrent en effet, une hausse des risques sanitaires liée à l’augmentation des températures, avec des conséquences directes et indirectes sur les populations. L’exemple le plus parlant est celui de la dengue. Son risque d’épidémie a bondi de 297% par rapport à la période 1981-2010.

La dengue, le paludisme et d’autres maladies, à nouveau possibles en Europe

Les températures plus douces favorisent l’apparition, la reproduction et la prolifération des moustiques. Les moustiques du genre Aedes, capables de transmettre la dengue mais aussi d’autres types de maladies comme le chikungunya ou le virus Zika, voient leur zone de présence s’étendre au point que certains pays tirent la sonnette d’alarme, comme la France, l’Espagne, l’Italie et la Croatie.

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Le rapport souligne aussi une évolution du risque lié au paludisme. Certaines zones européennes deviennent plus propices au développement du parasite responsable des formes les plus graves. Cette tendance reste limitée. Cependant, elle marque un changement par rapport aux décennies précédentes, où la maladie avait été totalement éliminée du continent.

Les tiques et autres bactéries marines prolifèrent également

Problème, ce n’est pas terminé. En effet, les tiques aiment la chaleur, de même que les vibrions, bactéries marines. À terme, on pourrait donc imaginer le développement massif de nouvelles maladies potentiellement dangereuses, obligeant les autorités à devoir prendre des décisions radicales pour protéger les populations, notamment celles qui sont les plus à risque.